Grindeanu: Marcel Ciolacu îşi va pune expertiza în folosul PSD-ului

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că Marcel Ciolacu este un om care în toţi aceşti ani şi-a dovedit ”abilităţile extraordinare” în a negocia şi îşi va pune expertiza în folosul partidului.

”Marcel Ciolacu, dincolo de fosta poziţie de preşedinte PSD, este un om care în toţi aceşti ani şi-a dovedit abilităţile extraordinare în a negocia. Toţi colegii mei sunt de acord că Marcel, printre multe alte calităţi, are şi aceasta”, a spus Sorin Grindeanu, despre fostul preşedinte al formaţiunii.

”Marcel face parte din PSD. Aşa cum fac şi eu parte, cum face şi Virgil, Romeo. Încă face parte şi Lucian Romaşcanu. Şi Marcel Ciolacu e un membru vechi, care are multă expertiză şi care, în mod sigur, îşi va pune expertiza în folosul PSD-ului. N-am niciun fel de semne de întrebare. Şi dacă va face parte, şi dacă nu va face parte, expertiza lui e una pe care noi o vom folosi”, a mai arătat Grindeanu.

Despre discuțiile privind viitoarea guvernare

”Ca să negociezi ceva, trebuie să pretinzi ceva. În acest moment, PSD-ul nu pretinde absolut nimic. PSD-ul va merge să discute, atunci când vom fi solicitați, despre proiecte, despre programe, despre lucruri care sunt adresate oamenilor. N-avem ce să negociem, fiindcă nu pretindem nimic. Dar apreciez poziția președintelui Nicușor Dan și de astăzi și din urmă, cu câteva zile, și deschiderea la dialog. (…) Am impresia că unii încearcă să ne pună într-o poziție din aceasta în care ‘haideți la guvernare că trebuie să reparați niște lucruri pe care le-ați făcut voi în acești trei ani și jumătate’. Să știți că eu nu vreau să repar ceva legat de faptul că în ultimii trei ani am dat drumul la 400 de kilometri de autostradă. Nu vreau să repar acest lucru. Nu vreau să repar nici că s-au mărit în acești ani veniturile românilor cel mai mult din istorie. Nu vreau să repar nici asta. Nu vreau să repar nici faptul că în acești ani s-au făcut cele mai multe investiții din istoria României. Adică eu înțeleg poziția tuturor. (…) Suntem într-o poziție constructivă, dar nu vreau și nu vrem să fim folosiți așa pe post de sac de box cum încearcă să ne folosească unii și pe post în a invoca greaua moștenire. N-am fost singuri în această guvernare, am făcut lucruri bune împreună și cu ceilalți. Sunt unele lucruri care puteau fi făcute mai bine, dar aș vrea să fiu foarte bine înțeles în ceea ce am spus. PSD-ul este în poziția de a-și oferi toată expertiza, indiferent de poziția viitoarea guvernare. În opoziție fiind sau parte a guvernării”, a declarat Grindeanu.