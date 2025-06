Grindeanu: „Sunt lucruri de la care nu abdicăm”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că PSD și-a oferit în aceste săptămâni buna credință, a spus că poate face parte dintr-o majoritate, că dorește să asigure stabilitatea țării, că vrea un guvern stabil și va continua cu această atitudine.

‘Sunt convins că amândoi (președintele Nicușor Dan și președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan – n.r.) vor comunica în perioada următoare. Eu pot să comunic din partea PSD. PSD și-a oferit în toate aceste săptămâni buna credință, am spus că putem face parte dintr-o majoritate, că vrem să asigurăm stabilitatea țării, că vrem să avem un guvern stabil, că mergem la toate acele grupuri de lucru, fie la Cotroceni, fie la Guvern, fie la Parlament, pentru a găsi soluții și a avea un guvern stabil. Și continuăm să avem această atitudine. Nu înțelegem să fugim, nu avem de ce, vrem să fim parte a soluției. Doar că în acest moment nu e problema noastră’, a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD.

El a menționat că așteaptă ca situația cu privire la numirea noului premier să fie deblocată.

‘Haideți să vedem care e până la urmă momentul în care se va debloca situația, fiindcă a părut că e deblocată. Noi am avut grijă să spunem de fiecare dată că vrem să păstrăm veniturile, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de salarii, a celor care sunt cu venituri mici și mijlocii. Sunt lucruri de la care nu abdicăm. Pare că s-a înțeles, de aceea am și mers înainte și am înaintat în aceste discuții. Eu sunt optimist și cred că vom găsi soluții în perioada următoare. PSD-ul este în acest moment într-o situație în care, așa cum am spus, vom trata constructiv toate lucrurile, dar totodată am vrea să și avem foarte repede un guvern’, a afirmat liderul social-democraților.

Întrebat dacă PSD ar susține un premier tehnocrat în cazul în care se va ajunge la varianta aceasta, Grindeanu a răspuns că el consideră că este mult mai bună varianta rocadei premierilor decât varianta unui tehnocrat. ‘Nu știu dacă se va ajunge. Dacă se va ajunge, așa e un scenariu cu un mare dacă, depinde și cine este acel tehnocrat. Am prefera, așa cum am spus, un guvern politic. Și de aceea am și fost de acord cu acel acord politic de care știți, care prevedea rocada la jumătatea acestei perioade și asta este soluția pe care am acceptat-o. Hai să vedem, dacă o să fim într-o altă realitate, o să discutăm atunci. (…) Eu cred că este mult mai bună varianta rocadei decât varianta unui tehnocrat’, a spus el.

Președintele interimar al PSD a mai menționat că vineri era programat un vot extins în partid, aproape un congres, iar aproximativ 5.000 de oameni ar fi votat dacă intră sau nu la guvernare.

PSD a informat joi seara, într-un comunicat de presă, că a amânat ședința Consiliului Politic Național, care urma să aibă loc vineri, pentru a decide dacă intră sau nu la guvernare, din cauză că președintele Nicușor Dan nu a desemnat premierul.

‘După cum anunțase anterior, PSD organizase pentru mâine la ora 13:00 dezbaterea internă cu aproximativ 5.000 de membri din structurile locale și centrale, pentru a lua decizia dacă partidul intră sau nu la guvernare. Dar pentru ca această dezbatere internă să poată avea loc trebuiau îndeplinite două condiții esențiale: stabilirea planului de măsuri fiscale și desemnarea premierului de către președintele României. Această desemnare ar fi trebuit să aibă loc astăzi, la ora 17:00, sau cel târziu mâine dimineață, conform înțelegerilor agreate anterior. Din păcate, acest lucru nu se mai întâmplă, din cauze care nu țin de PSD’, se arată în comunicatul de presă al PSD remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în aceste condiții PSD este pus în situația de a amâna dezbaterea internă până când lucrurile se vor clarifica.