Guvernatorul Floridei îi respinge pe frații Tate

Guvernatorul Ron DeSantis a declarat că Florida nu este statul potrivit pentru influencerul Andrew Tate. Anunțul vine după ce frații Tate, plecați din România cu un avion privat, au aterizat deja în Fort Lauderdale.

„Florida nu este un loc în care ești binevenit cu acest tip de comportament și nu știu cum s-a ajuns la asta. Nu am fost implicați, nu am fost notificați. Am aflat prin intermediul mass-media că acest lucru se întâmplă”, a declarat DeSantis.

El a mai spus că procurorul general din Florida, James Uthmeier, explorează ce opțiuni sunt în privința celor doi.

🚨 #BREAKING: Governor Ron DeSantis says Florida does not welcome Andrew and Tristan Tate after they are flying back from Romania.

„NO: Florida is not a place where you’re welcome with that type of conduct.”

„Our Attorney General, James Uthmeier, is looking into what state… pic.twitter.com/Vboftae89I

