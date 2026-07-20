Haaland, autenticitate și fericire

Cupa mondială a ținut oamenii lipiți de televizoare chiar și cu mult după ora douăsprezece noaptea. Sportul care unește a reușit să atragă numeroși fani noi, mai ales din partea feminină. O mare parte din acest merit i se datorează echipei Norvegiei, în special ”vikingului” preferat, Erling Haaland.

Dacă până la acest campionat, Messi și Ronaldo erau cei mai cunoscuți, Haaland a cam furat gloria, mai ales în rândul fanelor. Dar, oare de ce? Să fie cele șapte goluri marcate? Sau faptul că e ca un tanculeț pe teren atunci când adversarii se izbesc de el? Cred că răspunsul este altul. Lucrul care atrage cel mai mult atenția spre el este autenticitatea de care dă dovadă. Faptul că inclusiv în interviuri, atacantul este foarte natural, deloc ”antrenat” pentru media, iar pe teren pare că se distrează, face ca publicul să fie absorbit de energia lui.

Autenticitatea a fost dintotdeauna factorul care a atras cel mai mult, putem spune ca este complementară încrederii în sine. Dar nu mereu reușim să fim autentici, de fapt, de cele mai multe ori nu suntem. Acest lucru se poate întâmpla din dorința de a nu deranja, de a nu fi prea mult si din dorința de a fi acceptați. Asta, probabil este una dintre greșelile pe care le facem față de noi înșine. Să nu fii tu, poate fi cel mai chinuitor lucru.

Conform celui mai lung studiu realizat de Harvard pe fericire, studiu care a durat 86 de ani, cheia fericirii, pe lângă lucrurile evidente cum ar fi viața activa, este în mâna relațiilor sociale bune. Noi oamenii, suntem ființe sociale, nu degeaba există acel proverb vechi care spune că „este nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil”. Fără sprijinul comunității și al oamenilor de lângă noi, ne putem descurca, dar este mult mai dificil. Singurătatea este o luptă grea care de cele mai multe ori poate duce la depresie.

Doctorul Gabor Mate, supraviețuitor al Holocaustului, completează studiul făcut de cei de la Harvard, prin adăugarea autenticității alături de relațiile sociale bune. Mai exact, pentru a putea fi fericiți, împliniți, trebuie să găsim un echilibru între modul nostru autentic de a fi și relațiile cu ceilalți.

Practic, atunci când ești tu, iar oamenii din jur te acceptă și nu încearcă să te schimbe sau nu încerci tu să te schimbi pentru a fi pe placul altora, ai găsit fericirea.

Nucleul filozofiei lui Gabor Mate este reprezentat de cele două nevoi fundamentale cu care ne naștem: dorința de a fi iubiți, conectați, acceptați și dorința de a fi noi înșine și de a ne exprima adevărul. De cele mai multe ori ajungem în punctul în care trebuie să alegem între cele două, iar prima nevoie, cea de a fi iubiți și acceptați primează. Acest lucru duce la reprimarea emoțiilor considerate ”negative”, precum tristețe, furie și în final ajungem nefericiți sau și mai rău, ne putem îmbolnăvi.

Secretul pentru a putea fi autentici, precum Haaland, că tot l-am menționat la început, constă în pași mici și siguri. În primul rând trebuie să învățăm să spunem ”nu”. Dacă acceptăm întotdeauna lucruri, chiar și atunci când simțim că nu ne dorim, ne trădăm pe noi înșine doar pentru a păstra atașamentul sau pentru a îi mulțumi pe ceilalți.

Al doilea pas este reprezentat de capacitatea de a diferenția trecutul de prezent. De mult ori reacționăm într-un anumit mod pentru că ne gândim la lucruri petrecute în trecut.

Una dintre cele mai importante schimbări pe care le putem face este să ne asumăm responsabilitatea pentru emoțiile pe care le simțim și pentru starea de bine pe care ne-o dorim. O relație sănătoasă înseamnă să conștientizăm că noi suntem responsabili pentru ”vindecarea” și fericirea noastră, nu partenerul.

Rolul de salvator este capcana în care picăm mulți. Credem că dacă le facem tuturor pe plac și nu creăm probleme reușim să menținem o relație bună. Fals! Nu facem decât să mascăm frica de a fi respinși. Relațiile autentice se bazează pe adevăr și onestitate.

Așadar, într-o lume care ne cere constant să purtăm măști pentru a fi acceptați, cea mai mare dovadă de curaj este să fim autentici și conectați la dorințele noastre. Putem alege în fiecare zi să fim noi înșine în propriile noastre vieți, să ne asumăm răspunderea pentru propria noastră fericire și să construim relații reale, bazate pe adevăr.