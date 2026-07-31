Haos pe o plajă din Italia, după ce pachete cu bani au fost aruncate în mare. Turiștii s-au întrecut să adune bancnotele VIDEO

Momente neobișnuite s-au petrecut pe plaja Marina di Ragusa, din Sicilia, unde zeci de turiști au alergat să adune bancnotele ajunse la mal după ce ocupanții unei șalupe au aruncat în mare mai multe pachete cu bani. Autoritățile italiene au intervenit de urgență, iar ancheta este în plină desfășurare pentru a stabili proveniența sumelor și motivul gestului, scrie Profit.ro.

Incidentul a început după ce o șalupă cu patru persoane la bord a rămas fără combustibil în apropierea portului Marina di Ragusa. Doi dintre ocupanți au mers să aducă motorină, în timp ce un adult și un adolescent au rămas în ambarcațiune. Împinsă de curenți spre țărm, barca a atras atenția turiștilor, care au alertat Garda de Coastă, temându-se că aceasta s-ar putea răsturna.

În momentul în care echipajele Gărzii de Coastă s-au apropiat de șalupă, persoanele rămase la bord au început să arunce în mare numeroase pachete cu bancnote. Valurile au purtat banii până pe plajă, unde oamenii s-au grăbit să îi recupereze înainte ca forțele de ordine să securizeze zona.

La intervenție au participat Garda de Coastă

La intervenție au participat Garda de Coastă, poliția, carabinierii și Guardia di Finanza. Autoritățile au recuperat bancnotele și au identificat persoanele care le strânseseră de pe plajă. Potrivit anchetatorilor, pachetele conțineau bancnote cu valori între 5 și 100 de euro, iar suma recuperată se apropie de 700.000 de euro.

Șalupa a fost confiscată și transportată în port pentru percheziții, iar trei adulți au fost arestați. În ambarcațiune se afla și un adolescent, care, potrivit informațiilor preliminare, nu este rudă cu niciunul dintre cei reținuți. La anchetă participă și poliția criminalistică, precum și unitatea specială DIGOS.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească traseul parcurs de șalupă, proveniența banilor și eventualele legături cu activități ilegale. Deocamdată, autoritățile italiene nu au anunțat concluzii oficiale, însă nu exclud ipoteza ca sumele să fie rezultatul unei tranzacții ilegale. De asemenea, există suspiciunea că o parte dintre bancnote nu au fost recuperate în timpul operațiunii.