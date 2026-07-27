Hărțile otrăvite ale lui Putin ori capcana întinsă României

În fața marinarilor ruși, de Ziua Marinei, Vladimir Putin nu a vorbit doar despre războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei. A desfășurat din nou harta imaginară a Europei de Est, aceea în care frontierele nu sunt stabilite prin drept internațional, ci prin interpretările convenabile ale Kremlinului. Liderul rus a afirmat că Ucraina își va pierde, mai devreme sau mai târziu, teritoriile vestice, iar ceea ce ar fi aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României va reveni la locul său.
Precedentul propus de Putin este periculos și pentru România, deoarece logica „reparării” granițelor istorice nu se oprește la Ucraina. Dacă frontierele actuale pot fi contestate invocând hărți vechi, aceeași retorică poate fi folosită de cercuri revizioniste împotriva României, inclusiv în chestiunea Transilvaniei. Moscova știe că memoria Trianonului și disputele istorice româno-ungare pot fi exploatate pentru a alimenta suspiciuni, radicalism și tensiuni între două state membre NATO și UE. România nu poate accepta un principiu care astăzi pare să-i ofere ceva, dar mâine ar putea fi întors împotriva sa. Frontierele trebuie apărate prin drept, nu renegociate prin forță sau propagandă imperială.
Vecinii, transformați în prădători
Putin nu a enumerat întâmplător Polonia, Ungaria și România. Fiecăruia îi oferă o rană istorică, o nostalgie sau o hartă veche. Scopul nu este repararea trecutului, ci otrăvirea prezentului. Kremlinul vrea ca ucrainenii să-i privească pe vecinii occidentali cu suspiciune, iar polonezii, ungurii și românii să înceapă să discute despre teritorii în loc să discute despre agresor.
Este o tehnică veche a imperialismului rus. Kremlinul dezbină statele din jur, alimentează resentimentele, susține vocile radicale și apoi se prezintă drept singura putere capabilă să arbitreze conflictele pe care tot ea le-a stimulat. Agresorul își proiectează propriul revizionism asupra celorlalți. Rusia ocupă și anexează teritorii ucrainene, dar insinuează că adevărații beneficiari ai destrămării Ucrainei ar putea fi chiar partenerii europeni ai Kievului.
Această narațiune urmărește și slăbirea NATO și a Uniunii Europene. Dacă în spațiul public din România, Polonia sau Ungaria prind rădăcini discursurile despre recuperări istorice, solidaritatea cu Ucraina poate fi prezentată drept ipocrită. Moscova ar putea spune apoi că nimeni nu apără cu adevărat integritatea Ucrainei și că fiecare așteaptă momentul împărțirii prăzii. Falsul ar deveni instrument de politică externă. Iar neîncrederea dintre vecini ar servi direct strategiei militare ruse actuale.
România nu trebuie să joace rolul scris la Kremlin
Pentru România, principalul pericol nu este tentația teritorială, ci compromiterea strategică. Bucureștiul poate fi portretizat de propaganda rusă drept un stat revizionist, interesat de slăbirea Ucrainei. O asemenea imagine ar afecta încrederea dintre București și Kiev, ar lovi cooperarea de securitate de la Marea Neagră și ar oferi muniție grupărilor extremiste care încearcă să transforme memoria istorică în revendicare politică.
România nu trebuie să-și nege trecutul și nici tragediile provocate de expansionismul sovietic. Dar memoria nu poate fi confiscată de Kremlin pentru a justifica un nou război imperial. Răspunsul românesc trebuie să fie fără echivoc, și anume faptul că frontierele nu se modifică prin forță, Ucraina nu este o pradă, iar Rusia nu are dreptul să împartă teritoriile altui stat nici măcar retoric.
Aceasta nu este o ofertă făcută României, ci o capcană. Putin încearcă să transforme statele care sprijină Ucraina în complici imaginari ai dezmembrării sale. În același timp, prezintă agresiunea Rusiei nu ca pe o încălcare brutală a frontierelor, ci ca pe o pretinsă corectare a istoriei. Ucraina este descrisă drept un stat artificial, construit din „darurile” lui Lenin și Stalin, iar Rusia este proclamată, în mod absurd, drept garantul integrității sale teritoriale.
24 comentarii
Este corect e a zis Putin, voi de la Cotidianul ce vedeti « imaginar « in reintoarcerea teritoriilor ocupate de Ucraina la tara mama Romania? Trebuia sa-i multumim lui Putin!
dece baa
Multumesc. De ce n-a trecut Putin și Finlanda la această listă? Și lor le-a furat imperialismul rus teritorii dar acestea nu au fost date Ucrainei, nu aveau cum și sunt la Rusia acum.
De ce n-a trecut Putin și Finlanda la această listă? Și lor le-a furat imperialismul rus teritorii dar acestea nu au fost date Ucrainei, nu aveau cum și sunt la Rusia acum.
Problema cu acele ținuturi „strămoșești” e că nu mai sunt „strămoși” acolo. A avut grija tătuca Stalin sa deporteze , mai ales elitele românești. Iar Putin știe asta, sa nu credeți că e așa de încuiat.
Citind comentariile la această temă ,consider în continuare că populația României este cea mai lașă mincinoasă ,și trădătoare din univers .Acele teritorii aparțin României, dar și dacă mi le ar da pe gratis,sau ne ar obliga să le luăm , nu ar face acest pas. Dacă ar veni o armată străină cu automatele în spatele românilor,si să meargă să și ia teritoriile nu le ar lua de lene sau din lasitate .
Problema este ca acele foste teritorii romanesti, acum nu mai au acolo romani. Romanii au fost rusificarti inca de pe timpul fostei URSS. Cei varstnici care se mai simteau romani, nu mai sunt. Ce sa mai iei inapoi, o populatie complet ostila? Nu ne ajung maghiarii din Tinutul Secuiesc?
Despagubirile pentru acele proprietati nu trebuie luate ? Plus dobanda si penalizari …
Despagubirile pentru acele proprietati nu trebuie luate ? Plus dobanda si penalizari …
postare semnata in fals de un tip gen Charlie, rog stergerea vulgaritatii de acolo !
Cum mama mă-sii scoți un rus ,evreu ,ucrainean polonez ,nu mușcă,stam bine tataie !
Ucraina e artificiala, facuta din bucati. E asa de clar. Comentatorii de aci nu sunt Romani, ci „romanoci”.
Ciudat ,au dialect polonez ucrainenii ,cum sai cucerești….război de gherilă la colț de stradă….
Stați liniștiți că polonii nu ii uita ukraini ,Lvovul ,e ukrainiam ,că Cernautiul,Ujgorpd ,de ce ne e frica sa spunem că acel pământ e românesc ,că nu vor trădătorii de tara nu uitați că tratatul Ribbentrop -Molotov e cadu.Atat rușii cât și nepoții lui Bandera au luptat să ne desființeze conștiința românească și noi trebuie să ne plecăm în fața lor
O, Putin, cat de darnic esti!
Normal ca este o capcana a sacalului cremlinez. Vrea sa arate ca este darnic si iubitor de dreptate.
Problema este ca dupa ce va invinge Ucraina, va umbla ca orice Ivan cu: Davai inapoi ce ti-am dat si inca mai multe in plus.
El vrea sa rupa alianta cu Ucraina punand morcovul inaintea oistii.
Sangerosul criminal Puțin să se uite in Marea Moarta a vieții sale, a hărții FetideNatiei ruse care a devenit obeza și care seamănă cu un Moloh care nu se mai satura de noi
halci deși a mâncat recent.
Asa ca suparandu-ne pe ce ideie are Putin ,sa nu mai deschidem niciodata discutia despre teritoriile romanesti care apartin Ukrainei in acest moment si sa ne vedem de treaba .Scurt si cuprinzator !
Mda e juma de adevăr ce spune Putin. Dar el a sustinut ca Ucraina e un stat artificial. Uita de infometarea lui Stalin din anii 20.Trea sa faca ceva destept acum 14 ani inainte de Crimeea. Uite eu Putin recunosc pactul Ribbentrop – Molotov ca act injust declar retrocedari catre China parti de Manciuria catre Japonia Kurile, Basarabia catre Romania cutare cutare apoi parti din Bucovina către Ro Ug Pl abandonez enclava. Dau in judecata statul Ucraina si cer Donbas si Crimeea desi mai repede apartine Tatarstan sau Turciei. In Europa fiecare are cate ceva de luat. Apoi asteptai 2 ani judecata cum am facut noi si am pierdut insula Serpilor. Dar asa,,, o operațiune speciala tine intre 10 min si 3 zile. Deja invazia e la un 1 de r2m,,, 🤗,,, anapoda rau.
Nu stiu de ce dam atata importanta spuselor lui Putin.
Romania a semnat un acord cu Ucraina prin care recunoaste in cunsotiinta de cauza si liber consimtit ca nu are pretentii teritoriale, politic sau istoric. Acele teritorii sunt teritorii stramosesti ucrane.
Acordul tradatorului Severin ?
Vă urăsc de moarte ucrainenii ,ce mai vreți…
va luam noi cu totul, o sa pierdeti regiunile ce ereau ale vecinilor!
Ce mai plange Putin de grija altora!
Ciudat ,un rus Zelenski , împotriva rușilor….
Da, el e în apă până la nas, dar tot elucubrează. Piticul de la Budapesta mai e ascultat doar de Tokes, iar polonezii au alte griji, ei se înarmează până în dinți de mulți ani de drag ce le e de ruși.