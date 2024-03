Iga Swiatek, bătută de o rusoaică!

Marile favoritele au picat pe capete la Miami. Poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, a fost eliminată de rusoaica Ekaterina Alexandrova în optimile turneului WTA 1000 de la Miami.

Swiatek, principala favorită, a fost învinsă în două seturi, scor 4-6, 2-6, după o oră și 25 de minute.

Cori Gauff, favorita 3, a fost învinsă în optimile de finală de Caroline Garcia, scor 3-6, 6-1, 2-6. Anterior a fost eliminată Aryna Sabalenka, locul 2 WTA.

Rezultate – optimi de finală:

Danielle Collins (SUA) – Sorana Cîrstea (România/N.19) 6-3, 6-2

Caroline Garcia (Franţa/N.23) – Coco Gauff (SUA/N.3) 6-3, 1-6, 6-2

Maria Sakkari (Grecia/N.8) – Anna Kalinskaia (Rusia/N.22) (forfait Kalinskaia)

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.4) – Madison Keys (SUA/N.17) 6-3, 7-5

Victoria Azarenka (Belarus/N.27) – Katie Boulter (Marea Britanie/N.24) 7-5, 6-1

Iulia Putinţeva (Kazahstan) – Anhelina Kalinina (Ucraina/N.32) 6-4, 7-6 (7/5)

Jessica Pegula (SUA/N.5) – Emma Navarro (SUA/N.20) 7-6 (7/1), 6-3

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.14) – Iga Swiatek (Polonia/N.1) 6-4, 6-2

Ekaterina Alexandrova d. Iga Swiatek 6-4 6-2

A flawless match against the world #1

That’s not something you see every day

Drova is always 1 of the most dangerous players in any draw

✅1st win over a world #1

✅Back to back Miami QF

When she’s on, she’s unplayable. pic.twitter.com/A922pKP9bz

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 26, 2024