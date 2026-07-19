Ilie Năstase, primul star din tenis, împlinește 80 de ani. „Plăteam amenzi să fiu așa popular”. De ce l-a certat Nicolae Ceaușescu

Ilie Năstase, primul showman din istoria tenisului, împlinește duminică 80 de ani. Deși a avut una dintre cele mai de succes cariere din istoria tenisului, „Nasty” este mai ales păstrat în memoria sportului drept primul tenismen care a făcut spectacol pe teren.

În 1975, la Washington, Năstase şi-a scos pantoful şi l-a aruncat către un arbitru care strigase „greşeală de picior” când servea. În 1974, în optimi, la Wimbledon, într-un meci contra lui Dick Stockton, „Nasty” a luat umbrela unui spectator şi s-a poziţionat la primire, cu umbrela într-o mână şi cu racheta în cealaltă. Momente ca acestea fac parte din moștenirea lăsată de Năstase în tenis.

De altfel, și descrierea lui Nasty de pe site-ul ATP face referire la spectacolul făcut de acesta pe teren.

„Niciun jucător în istorie nu a fost mai înzestrat şi mai fascinant ca «Bufonul din Bucureşti» Ilie Năstase, cunoscut atât pentru magia pe care o făcea cu racheta, cât şi pentru comportamentul său bizar, chiar criticabil. A fost un comediant inegalabil, amuzând spectatorii cu poznele şi cu mimica lui, dar şi înfuriându-i cu stângăciile şi cu ieşirile sale.

În ciuda unui sistem nervos fragil şi a unui temperament dezordonat, Năstase putea face orice, iar când era concentrat devenea un artist care crea cu mare originalitate şi stil”, este caracterizarea pe care Ilie Năstase o are pe site-ul oficial al ATP.

Cabinetul impresionant de trofee al lui Ilie Năstase

Cabinetul de trofee cucerite de Ilie Năstase în tenis este unul impresionant, conform news.ro.

A câştigat 58 de titluri la simplu, printre care US Open (1972) şi Roland Garros (1973).

A câştigat 45 de titluri la dublu, printre care Roland Garros (1970, cu Ion Ţiriac), Wimbledon (1973, cu Jimmy Connors) şi US Open (tot cu Jimmy Connors).

A câştigat două titluri de Grand Slam la dublu mixt, la Wimbledon, în 1970 şi în 1972, în echipă cu Rosemary Casalas.

A disputat trei finale cu echipa României în Cupa Davis, în 1969, 1971 şi 1972, toate pierdute în faţa SUA.

A câştigat de patru ori Turneul Campionilor, în 1971, 1972, 1973 şi 1975. Doar Roger Federer (6 ori), Pete Sampras, Ivan Lendl şi Novak Djokovici (5 ori) au mai multe succese.

Ilie Năstase: Plăteam amenzi să fiu așa popular

De ziua lui Ilie Năstase, Fanatik a publicat un interviu cu marele tenismen. În cadrul acestuia, „Nasty” povestește că spectacolul făcut pe teren îl costa.

„(reporter: Lumea venea special să vă vadă pe dumneavoastră. Erați cel mai popular din tenis în acea perioadă…)

Eh, dar eu plăteam amenzi să fiu așa popular. Nici nu mai știu cât erau amenzile. Nu făceam gesturile astea intenționat, așa se întâmpla. Știu că la Roland Garros am luat 25.000 de euro când am câștigat. Dar erau niște bani și atunci, erau foarte mulți”, povestește Ilie Năstase.

Tenismenul a povestit și un moment cu Nicolae Ceaușescu. „Nasty” își amintește că dictatorul l-a certat pentru comportamentul efervescent pe care îl avea pe teren. Discuția a avut loc la Palatul Regal, unde Ilie Năstase și Ion Țiriac fuseseră chemați pentru a se vedea cu cuplul Ceaușescu.

De ce l-a certat Ceaușescu pe „Nasty”

„Domnul Țiriac a venit civil. Eu m-am dus acasă și nu voiam să mă tund. Așa că mi-a prins maică-mea niște agrafe în spate. Era tot Comitetul Central acolo. Noi eram prieteni cu domnul Maurer, s-au format două grupuri de 6-7 inși, a venit un chelner și ne-a pus într-un pahar șampanie.

Eu nu am băut până la 38 de ani alcool. Și tot venea să umple paharul.

Așa că am prins curaj, a venit Ceaușeșcu cu paharul spre mine: „Te felicit, flăcăule, îmi place de tine cum joci! Un singur lucru nu îmi place”.

Am zis: „Gata, acum am băgat-o pe mânecă”.

Și zice: „Nu îmi place că înjuri! Văd eu acolo pe buzele tale că înjuri”.

Prinsesem curaj de la alcool și zic: „Tovarășul secretar, românii mai și înjură”.

Mi-a tras Maurer una: „Pleacă naiba de aici! Lui Ceaușescu nu-i răspunde nimeni!”.

Nu mi-a făcut nimic (n.r. – râde). Ne-am mai văzut încă o dată înaintea de finala Cupei Davis, ne-a primit el”, povestește Năstase.

„Pe mine Țiriac nu mă sună niciodată primul de ziua mea, îl sun eu”

Tenismenul a povestit și despre relația specială pe care o are cu o altă mare legendă a tenisului românesc, Ion Țiriac. „Nasty” povestește că, deși el este sărbătoritul, obișnuiește el să-l sune pe Țiriac în această zi.

„Pe mine Țiriac nu mă sună niciodată primul de ziua mea, îl sun eu.

Acum 4 ani, la 76, l-am sunat: „Ce faci? E ziua mea. Nu îmi zici și mie la mulți ani?”,

Mi-a zis: „E dimineață, mă, urma să te sun pe la prânz. Dar ce ești așa fericit? Te bucuri că îmbătrânești?”,

„Băi, sunt fericit că am făcut un tie-break” (n.r. – referință la 7-6, sistemul de departajare în tenis pentru câștigătorul setului)”, povestește Ilie Năstase pentru Fanatik.

Interviul integral, aici.