Imagini de la nunta Prinţesei cu şamanul

Prinţesa Martha Louise a Norvegiei, în vârstă de 52 de ani, şi autoproclamatul şaman american Durek Verrett, în vârstă de 49 de ani, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private care a avut loc sâmbătă în fiordul localităţii norvegiene Geiranger.

După cocktailuri şi ceaiuri servite sâmbătă după-amiază la un hotel din apropiere, ceremonia de nuntă a avut loc în timpul serii, iar lista invitaţilor a cuprins 350 de persoane.

Norway’s Princess Martha Louise married her long-term partner, American self-styled spiritual guru Durek Verrett, in a ceremony attended by the Norwegian king and other royalty https://t.co/w7NW9cK8fk pic.twitter.com/nATNvq36eP — Reuters (@Reuters) August 31, 2024

EXCLUSIVE PHOTO: Martha Louise and shaman Durek Verrett are officially married, and the newlyweds are absolutely glowing in the first snap from their wedding 😍 Read FULL STORY here: https://t.co/8mZpw4Sf9i pic.twitter.com/XKLEl9rWH6 — HELLO! (@hellomag) August 31, 2024

A new photo has been released by the wedding party to commemorate the wedding of Martha Louise and Durek Verrett 😍📸: Maja Moan pic.twitter.com/Ll0CLoCOqt — HELLO! (@hellomag) August 31, 2024

Înaintea nunţii, numeroşi invitaţi au pozat pe un covor roşu, unii dintre ei purtând costume tradiţionale norvegiene.

Prinţesa Martha Louise, cel mai mare copil al regelui Harald al V-lea şi al reginei Sonja, ocupă locul al patrulea în ordinea de succesiune la tronul Norvegiei. Prinţul moştenitor Haakon, în vârstă de 51 de ani, moştenitorul tronului, este fratele ei mai tânăr.

Aceasta este cea de-a doua ei căsătorie: Martha-Louise a fost căsătorită cu scriitorul Ari Behn, din 2002 până în 2017, şi are trei fiice din acel mariaj.

Durek Verrett, care se descrie ca fiind un şaman de a şasea generaţie, doreşte să îi ajute pe oameni să îşi descopere adevărata lor spiritualitate. Prinţesa Martha Louise este cunoscută de asemenea pentru interesul ei faţă de spiritualitate şi ezoterism.

Relaţia lor a stârnit controverse, inclusiv din cauza practicilor lor de business.

Cuplul a vândut în regim de exclusivitate drepturile pentru fotografiile din timpul ceremoniei de nuntă tabloidului britanic Hello! pentru o sumă ce nu a fost dezvăluită.

Netflix ar fi achiziţionat de asemenea drepturile de filmare, în timp ce presa locală a fost în mare parte exclusă de la evenimentele principale care erau prevăzute în calendarul festivităţilor de sâmbătă.