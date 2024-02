Imagini de la protestele fermierilor bulgari!

Pentru a doua zi, fermierii din Bulgaria au ieşit în stradă. Protestele de miercuri au avut loc între orele 10:00 şi 13.00.

Marţi, protestele s-au desfăşurat în peste 80 de locaţii pe cuprinsul ţării.

Fermierii au blocat podul de peste Dunăre la Ruse şi au deversat o cisternă cu lapte.

Ei au organizat un marş cu maşini agricole lângă punctul de control de la graniţă.

Podul 2 de peste Dunăre de la Vidin a fost de asemenea blocat pentru a doua zi la rând.

Fermierii cer o revizuire a propunerilor pentru distribuirea ajutoarelor şi a bugetului, care să prevină falimente în masă în agricultura bulgară, precum şi garanţii clare pentru schimbări legislative care să asigure sustenabilitatea sectorului.

Mai târziu în cursul zilei, ministrul agriculturii Kiril Vatev a prezentat iniţiativele legislative pe care echipa sa le pregăteşte pentru a soluţiona criza în sector în urma solicitărilor primite din partea ONG-urilor. Aceasta a avut loc în timpul reuniunii publice a Comisiei pentru Agricultură, Alimentaţie şi Silvicultură, care s-a desfăşurat la Ministerul Agriculturii la iniţiativa lui Vatev.

Înaintea reuniunii, ministrul a luat parte la o discuţie în Consiliul de Miniştri împreună cu premierul Nikolai Denkov. „Am pregătit principalele puncte din noul memorandum pe care îl propunem să-l semnăm cu fermierii. Obiectivul este clar: deblocarea procesului cât mai rapid posibil, ceea ce va permite guvernului să sprijine producătorii de cereale care au suferit pierderi în 2023”, a spus Denkov. El are prevăzută o întâlnire cu reprezentanţii sectorului miercuri la ora 18:00 pentru a ajunge la un acord cu guvernul asupra tuturor punctelor noului memorandum.

Camera Agrară bulgară a acceptat marţi seară invitaţia lui Denkov.

