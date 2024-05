S-a votat: 10 ani fără permis pentru şoferii băuți şi drogați

Senatorul PSD Robert Cazanciuc salută adoptarea, marţi, de către Camera Deputaţilor, a propunerii legislative care le interzice şoferilor prinşi drogaţi sau băuţi la volan să mai conducă 10 ani, spunând că reprezintă „o mare realizare” şi o continuare a măsurilor pentru reducerea numărului de morţi pe drumurile României.

„10 ani fără permis auto pentru cei care sunt prinşi băuţi sau drogaţi la volan. Iniţiativa mea legislativă a primit, astăzi, votul final la Camera Deputaţilor, fiind adoptată cu unanimitate, respectiv 256 de voturi „pentru”. (…) Practic, din momentul promulgării şi intrării în vigoare, oricine este depistat în trafic, la volan, conducând sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive, va primi pe lângă condamnare şi interdicţia de a mai conduce un vehicul până la 10 ani. Este o mare realizare pentru mine pentru că, aşa cum am promis, am continuat planul de măsuri pentru reducerea numărului de morţi pe drumurile României, în încercarea de a o declasa de pe primul loc la decesele rutiere în Europa, în ultimii şapte ani”, a scris, marţi, Cazanciuc pe Facebook.

Potrivit senatorului PSD, „după Legea Anastasia, a venit, iată, ţinându-mi promisiunea, modificarea legislativă prin care şoferii prinşi cu alcoolemie mai mare de 0,8/mie sau drogaţi nu mai pot redobândi permisul în decurs de până la 10 ani”.