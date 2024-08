Imagini greu de privit la o şcoală din Gaza!

Carnagiu la o şcoală din Gaza. Peste 100 de persoane au fost ucise şi alte zeci sunt rănite în urma unui atac aerian israelian asupra unei şcoli din oraşul Gaza, unde se aflau persoane strămutate, conform surselor medicale şi de securitate din enclava palestiniană, un bilanţ încă provizoriu, în timp ce armata israeliană afirmă că respectiva şcoală pe care a bombardat-o adăpostea un centru de comandă al grupării Hamas şi că a încercat să limiteze riscul provocării de victime civile, relatează sâmbătă agenţiile de presă internaţionale.

„Armata de ocupaţie i-a bombardat direct pe cei strămutaţi în timp ce aceştia erau la rugăciunea de dimineaţă” la şcoala Al Tabain, situată în cartierul Al Daraj, a transmis într-un comunicat biroul de presă al grupării islamiste palestiniene Hamas, care acuză „de genocid şi epurare etnică” Israelul şi Statele Unite, principalul partener şi furnizor de arme al statului evreu. „Având în vedere oroarea masacrului şi numărul mare de morţi, echipele medicale (…) nu au reuşit încă să recupereze toate cadavrele”, adăugă comunicatul.

Pe reţelele de socializare circulă imagini cu corpuri strivite sub dărâmături în urma bombardării şcolii. Numeroşi civili apar adunând cadavre folosind pături în loc de tărgi.

Armata israeliană a recunoscut atacul, dar a menţionat că aceasta a fost o operaţiune dirijată precis de serviciile sale de informaţii împotriva „teroriştilor Hamas care operează într-un centru de comandă şi control disimulat în şcoala Al Tabain”.

„Centrul de comandă a servit drept ascunzătoare pentru teroriştii şi comandanţii Hamas, de unde au fost planificate şi executate mai multe atacuri împotriva trupelor israeliene”, a indicat o declaraţie militară, care susţine că armata israeliană a luat „numeroase măsuri pentru a atenua riscul de a provoca victime în rândul civililor, inclusiv prin utilizarea de muniţii cu precizie, supraveghere aeriană şi culegere de informaţii”.

