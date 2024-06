Imaginile dezastrului din Cehia

Cel puţin patru oameni au murit şi zeci au fost răniţi în urma coliziunii dintre un tren de pasageri şi un marfar, miercuri seara, în Cehia.

Accidentul a avut loc cu puţin timp înainte de ora 21.00 GMT în apropierea staţiei Pardubice, la aproximativ 100 km est de Praga.

Aproximativ 300 de pasageri, printre care mulţi străini, se aflau în tren, a transmis televiziunea publică.

„Operaţiunile de salvare au fost complicate deoarece primul vagon a fost deformat. Acest lucru a îngreunat accesul la răniţi”, a declarat un pompier, Pavel Ber, jurnaliştilor aflaţi la faţa locului.

Premierul Petr Fiala a vorbit despre „un mare dezastru”.

