Imigranți români capturați în Arizona. Doi dintre ei aparțineau unei grupări criminale

În total patru români au fost reținuți de autoritățile din SUA.

Rareș Mereuță - senior editor
Imigranți români capturați în Arizona. Doi dintre ei aparțineau unei grupări criminale

Foto: El Imparcial

În total patru români au fost reținuți de autoritățile din SUA.

În urma unei informații anonime, agenții Patrulei de Frontieră, împreună cu poliția locală, au arestat patru migranți români în Red Rock, Arizona. Doi dintre ei sunt legați de gruparea criminală Balcani, o celulă criminală europeană, a anunțat biroul Patrulei de Frontieră din Sectorul Tucson.

Conform raportului oficial, citat de El Imparcial, cei patru imigranți români au fost reținuți la 51 de kilometri nord-vest de orașul Tucson, unde ofițerii Patrulei de Frontieră și poliția din Casa Grande au răspuns la un apel către linia de urgență.

Deși nu au fost făcute publice detalii despre operațiune, Poliția de Frontieră a dezvăluit că patru imigranți străini din România au fost capturați în noaptea de la mijlocul acestei luni și au fost transferați la stația Poliției de Frontieră din Casa Grande.

Când ofițerii au introdus datele deținuților în baza de date, au verificat că doi dintre deținuți aveau legături demonstrabile cu un grup european de crimă organizată numit „Balkans”.

Pe lângă cele menționate mai sus, unul dintre cei doi membri ai respectivului grup criminal este investigat în continuare, deoarece datele sale corespund cu unul dintre numele care apar în setul de date de screening terorist al Statelor Unite.

Cei patru imigranți români au fost reținuți de Poliția de Frontieră în timp ce se stabilește statutul juridic al fiecăruia dintre deținuți.

De menționat că, în ceea ce privește gruparea criminală Balcani, autoritățile americane folosesc denumirea pentru a identifica această facțiune de crimă organizată cu referire la organizații criminale originare din regiunea balcanică, cum ar fi Albania, Serbia, Muntenegru, Bosnia și alte țări din fosta Iugoslavie.

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