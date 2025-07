Începe Festivalul Internațional de Jazz de la Miercurea-Ciuc

Festivalul Internațional de Jazz de la Miercurea-Ciuc, ajuns la cea de-a XV-a ediție, are loc în perioada 24-27 iulie 2025. Participă formații și artiști din zece țări, de pe patru continente, conform jazzfestival.ro.

Directoarea festivalului, Szilágyi Nóra, a anunțat, la 10 iulie, că programul de la această ediție aniversară este mai divers ca niciodată și a punctat că iubitorii genului se vor bucura atât de jazz clasic sau jazz cu influențe afro și latino, cât și de funky și ritmuri braziliene.

Printre artiștii prezenți pe scena principală a festivalului, amplasată în curtea Cetății Miko, se numără formații și interpreți din România, precum Bega Blues Band, care aniversează 40 de ani de activitate, dar și mari nume ale jazzului maghiar, cum ar fi Trio-ul Sarik Peter&Falusi Mariann sau Kéknyúl, precum și staruri internaționale, cum este Alfredo Rodriguez, considerat unul dintre cei mai buni pianiști ai jazzului latin contemporan.

Și în acest an, activitățile conexe vor fi foarte diverse, de la programe pentru copii, până la concerte de promovare sau evenimente de arte vizuale.

Sloganul din acest an al festivalului este ‘Jazzul în centru’, care nu indică doar rolul central al genului muzical, ci și faptul că atât concertele de promovare, cât și festivalul vor avea loc în spații centrale din oraș.

Programul detaliat al Festivalului Internațional de Jazz de la Miercurea-Ciuc este disponibil la: jazzfestival.ro. Festivalul este organizat de Asociația Mini Jazz Festival în colaborare cu Primăria Miercurea Ciuc, Centrul Cultural Județean Harghita și Consiliul Județean Harghita, cu sprijinul mai multor instituții și firme.

Precedenta ediție a Festivalului Internațional de Jazz de la Miercurea-Ciuc s-a derulat între zilele de 25 și 28 iulie 2024, cu participarea unor muzicieni din șase țări. Printre locurile care au găzduit prestațiile live din cadrul festivalului, s-au numărat Cetatea Miko, Cafeneaua Kulissza și Ant Bar.

Formația Eg Alatti 5, din Ungaria, a urcat pe scena festivalului în ziua de 26 iulie. Repertoriul trupei cuprinde, în principal, compoziții proprii, care, ca stil și ritm, se aseamănă cu muzica hard-bop și jazz modal din anii 1960. În aceeași zi, trupa românească Snako Dixiland Jazz Band & Florian Lungu a prezentat spectacolul ‘Umorul în Jazz’.

La 27 iulie, spectatorii au urmărit un duo alcătuit din Lukacs Marton & Debreczi Norbert, care interpretează un ”fusion” între jazz-ul modern și producția de muzică electronică, conform jazzfestival.ro. Improvizația și experimentarea au reprezentat elementele cheie ale live-ului susținut de clăparul Lukacs Marton și toboșarul Debreczi Norbert.

Tot în ziua de 27 iulie, a avut loc o ‘întâlnire la nivel înalt între unul dintre cei mai importanți saxofoniști europeni și excelentul trio al pianistei Ramona Horvath’. Aceasta a fost eleva și partenera de scenă a legendarului pianist Jancsy Korossy, alături de care a cântat la două piane în numeroase săli europene. Colaborarea dintre cei doi artiști s-a concretizat și în realizarea albumului ‘Dor de acasă’, lansat în 2009.

În ultima zi a festivalului, a urcat pe scenă Marco Mezquida Trio, din Spania. Printre cele mai cunoscute albume lansate de Marco Mezquida se numără ‘Ravel’s Dreams’, ‘Talisman’ și ‘Letter to Milos’. Tot la 28 iulie, formația scandinavă Rymden, în a cărei componență intră muzicieni din Suedia și Norvegia, a interpretat un amestec de sonorități melancolice și atmosferice.

În 2023, festivalul a avut loc în intervalul 28-30 iulie, ocazie cu care au fost aduse în atenția publicului treisprezece stiluri de jazz diferite, dar și evenimente conexe dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Pe scena centrală au urcat artiști celebri ai jazz-ului din România și Ungaria, precum legendara figură a jazz-ului maghiar László Dés sau Luiza Zan, considerată de organizatori ca fiind ‘cea mai talentată voce a jazz-ului românesc în prezent’. În programul festivalului s-au regăsit nume cunoscute ale jazzului internațional, precum trupa Nils Petter Molvaer din Norvegia sau Immortal Onion din Polonia.

În 2022, evenimentul s-a derulat timp de cinci zile, începând cu data de 27 iulie. În deschidere, au concertat ‘două dintre cele mai cunoscute grupuri de improvizație din Budapesta’, respectiv Random Trip și Seven Seconds In the Future. Au urmat recitaluri semnate de: Mara – Caue Project, trupă adeptă a sonorităților bossa nova; Kriszta Pocsai, ‘o divă de jazz cu o energie copleșitoare și un gust deosebit pentru jazz’; Balazs Bagyi New Quartet, ‘unul dintre cele mai renumite grupuri de jazz din Ungaria’.

Festivalul s-a încheiat cu un concert al pianistului de jazz Tigran Hamasyan, de origine armeană, care și-a prezentat albumul ‘The Call Within’ în formulă de trio, cu Marc Karapetian și Arthur Hnatek.

Festivalul de Jazz de la Miercurea-Ciuc a devenit internațional odată cu ediția din anul 2012.