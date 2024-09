Începe invazia de mașini chinezești în România

Marca auto Geely, parte a grupului chinez Geely Auto, își va face debutul oficial pe piața din România în câteva zile. Reprezentanța locală va fi asigurată de compania MAXX MOBILITY, înregistrată la București în vara anului 2022, și care are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare. Administratorul acestei companii este Domen Habic, cu domiciliul în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Deși MAXX MOBILITY a înregistrat pierderi modeste în 2022 și 2023, rețeaua de comercializare a autoturismelor Geely în România este una extinsă, cu 12 puncte de vânzare și service în orașe cheie precum București, Arad, Brașov, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Slatina și Târgu Mureș. Această infrastructură solidă sugerează o strategie ambițioasă de expansiune pe piața auto din România.

Primul model care va fi disponibil la vânzare este Geely Coolray, un SUV compact, popular în piețele internaționale, cunoscut pentru designul său modern și tehnologiile avansate. În curând, portofoliul va fi extins cu modele suplimentare, cum ar fi Geely Starray și E5, ceea ce va permite companiei să ofere o gamă variată de opțiuni consumatorilor români.

Geely nu este doar o marcă auto emergentă, ci face parte dintr-un conglomerat internațional important. Grupul Geely Auto, cu sediul în Hangzhou, China, deține mărci de prestigiu precum Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr, LYNK & CO și Geometry. Compania este cunoscută și pentru implicarea sa în dezvoltarea de vehicule electrice și hibride, consolidându-și poziția pe piețele globale prin inovații în tehnologia de propulsie.

O colaborare de mare importanță pentru Geely a fost semnată în acest an cu Renault. Parteneriatul a dus la formarea companiei Horse Powertrain Limited, specializată în proiectarea, dezvoltarea și producția de motoare și transmisii, inclusiv sisteme hibride. Această colaborare are implicații și în România, unde Geely, prin parteneriatul cu Renault, are o prezență puternică la Mioveni, în uzina de motoare și cutii de viteze, dar și în cadrul centrului de inginerie RTR, având aproximativ 2.000 de angajați.