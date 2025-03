Incident la repetiții. Iubitul Danielei Nane,rănit grav

Tenorul Octavian Ene a suferit o fractură de tibie și peroneu, după ce a sărit duminica trecută de la o înălțime de trei metri, la repetițiile pentru spectacolul ‘Romeo și Julieta’ de la Teatrul de Operetă și Musical ‘Ion Dacian’ din București.

Unul dintre colegii săi de scenă, Dragoș Ioniță, a venit cu precizări privind incidentul de la repetiții.

‘Mi-aș fi dorit ca postarea asta să fie una veselă, în care să vă țin la curent cu mega proiectul în care sunt implicat la Teatrul Național de Operetă și Musical ‘Ion Dacian’ – este vorba despre ‘Romeo și Julieta’. Am vrut să vă dau niște imagini din culise, să împărtășesc cu voi entuziasmul și emoțiile pe care le am cu această premieră (care, da, este un vis devenit realitate). (…) Un eveniment nefericit s-a întâmplat weekendul ăsta la repetiții. Colegul și prietenul nostru s-a accidentat și s-a ales cu o fractură de tibie și peroneu. Este vorba despre Octavian Ene (Romeo)’, a arătat actorul Dragoș Ioniță pe pagina sa de Facebook.

Dragoș Ioniță face parte din distribuția spectacolului, interpretând rolul ‘Benvolio, prietenul cel mai bun al lui Romeo’. El a precizat, în contextul unor informații apărute în spațiul public, că ”toate prizele și cascadoriile spectaculoase sunt făcute pe proprie răspundere și din voință proprie”.

‘Am fost prezent la toate repetițiile care necesitau efort fizic susținut. Lăsând gluma deoparte, eu am intrat în proiect precizând că am suferit în noiembrie o reconstrucție de ligament încrucișat anterior și o sutură de menisc – și eu trebuia să fac niște sărituri de undeva de sus. Recuperarea mea încă nu este completă, dar nu am fost obligat (!) de nimeni să fac nimic din ce mi-ar putea pune în pericol viața și sănătatea, ba mai mult, coregrafia a fost modificată pentru ca eu și colegul meu de rol să nu fim nevoiți să facem săritura. Deci, practic, toate prizele și cascadoriile spectaculoase sunt făcute pe proprie răspundere și din voință proprie’, a explicat Ioniță.

Actorul a amintit că zilnic sunt susținute antrenamente fizice înainte de repetiții pentru a fi pregătiți pentru efortul din ziua respectivă.

‘Cascadoriile și ‘flic-flacurile’ spectaculoase ne-au fost explicate și am început să le repetăm de la cel mai mic nivel al intensității, ajungând în final să o reproducem așa cum cerea regia. (…) Weekendurile erau exclusiv dedicate coregrafiilor, pentru a putea fi la zi cu cantitatea de material pe care spectacolul o necesită. Din nou, am fost mereu încurajați să cerem ajutor și să tragem pe oricine de mânecă din echipa de producție pentru a ne antrena și a cere explicații suplimentare’, a mai spus Dragoș Ioniță.

Acesta a precizat că repetițiile au continuat, ‘cu inima strânsă, e adevărat, fiind cu toții afectați, pentru că avem o datorie față de publicul care a cumpărat bilet pentru a ne vedea’, a transmis Ioniță.

Secția 11 Poliție efectuează cercetări în legătură cu împrejurările în care s-a produs incidentul.