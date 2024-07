Inconştiență criminală: Familie otrăvită cu insecticid

O fetiţa de 9 ani din comuna Gighera, intoxicată cu insecticid de purici, este monitorizată în clinica ATI a Spitalului Clinic de Urgenţă din Craiova, iar fratele ei de 11 ani a decedat în ambulanţă în noaptea de marţi spre miercuri.

„În cursul zilei de azi, în jurul orelor 1:00, a fost adusă in UPU, de către un echipaj al ambulanţei, o fetiţă de 9 ani, conştientă, stabilă respirator şi hemodinamic, acuzând dificultăţi în respiraţie, vărsături. Mama afirmă că, in cursul după-amiezii zilei precedente, a pulverizat în casă o substanţă pentru combaterea puricilor, pe care însă nu o poate preciza. Copilul a primit îngrijiri medicale de urgenţă in UPU, apoi a fost internată in Clinica de Pediatrie a spitalului nostru, iar la scurt timp a fost transferată în Clinica ATI. Actual este conştientă, stabilă, este monitorizată, primeşte îngrijiri medicale şi tratament complex în Clinica ATI” , a informat purtătorul de cuvânt al SCJU Craiova, dr.Cristina Geormăneanu.

Fratele fetiţei, de 11 ani, a decedat în ambulanţă.

„În noaptea de 02 spre 03 iulie a.c., ora 01.55, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că, un minor de 11 ani, din comuna Gighera, ar fi decedat într-o ambulanţă, în timp ce se afla în comuna Teasc. La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei nr.4 Poliţie Rurală Coşoveni, care au stabilit că minorul era transportat cu un echipaj de ambulanţă către o unitate medicală din municipiul Craiova, iar la intrarea în comuna Teasc, pe D.N. 55, acesta a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarat decesul”, a informat IPJ Dolj.

Totodată, din verificările efectuate de către poliţiştii Secţiei nr.13 Poliţie Rurală Segarcea, s-a stabilit că noaptea trecută, mama şi sora minorului, de 31, respectiv 9 ani, au fost transportate către unităţi medicale, existând suspiciunea unei intoxicaţii.

Ulterior şi tatăl fetiţei a ajuns la spital, conştient, stabil respirator şi hemodinamic, acuzând ameţeli si stare de rău. A fost investigat şi a primit îngrijiri medicale şi tratament în urgenţă, apoi a fost internat in Clinica ATI.