Inscripţii antiisraeliene şi pro-Hamas, la Strasbourg

Inscripţii antiisraeliene şi pro-Hamas, cu litere roşii, au fost descoperite miercuri pe geamurile de la intrare ale Institutului de Studii Politice de la Strasbourg, ”Glorie Hamasului”, ”Trăiască Hamasul”, ”Moarte coloniştilor” sau ”Free Palestina”, iar altă inscripţie, ”Palestina va învinge”, cu litere albastre, pe alt zid al clădirii, era pe cale să fie ştearsă, relatează AFP, potrivit news.ro

Studenţii membri ai Comitetului Palestina Sciences Po Strasbourg au condamnat într-un comunicat aceste inscripţii şi au negat că se află la originea acestora.

”Ele nu ne reflectă nici vorbele, nici ideile şi nici acţiunile”, a denunţat colectivul.

O MOBILIZARE PROPALESTINIANĂ FOARTE ACTIVĂ

La Sciences Po Strasbourg, la fel ca în alte campusuri, mobilizarea propalestiniană este foarte activă de doi ani şi a cunoscut mai multe controverse.

Timp de mai multe luni a avut loc un conflict între conducerea institutului şi organizaţii de studenţi pe tema unui parteneriat cu Universitatea israeliană Reichman.

Săptămâna aceasta, studenţi care se opun venirii, prevăzute joi , în cadrul unei serii de dezbateri pe tema conflictului israeliano-palestinian, a unui fost ambasador al Franţei în Israel, Eric Danon.

Ei îl acuză de faptul că a justificat zecile de mii de morţi în Fâşia Gaza.