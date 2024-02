Irina Loghin la aniversare. Mesajul lui Fuego

Irina Loghin, una dintre doamnele muzicii populare românești, este aniversată astăzi la împlinirea a 85 de ani. Născută la 19 februarie 1939, în comuna Gura Vitioarei de lângă Vălenii Munte, Irina Loghin a cunoscut de mică dragostea pentru cântecul popular. Venită pe lume în vremuri de război, a trecut prin multe necazuri, foamete, seceta dar, cu toate acestea, a avut o copilărie fericită, se precizează pe irinaloghin.ro

În 1963 a realizat primele înregistrări la radio, în 1964 are primele apariţii TV, iar în 1965 a editat primul său disc. În 1967 formează alături de Benone Sinulescu primul dialog muzical din folclorul românesc, cei doi artişti bucurându-se de o mare popularitate. În 2004, formează un nou dialog muzical, la fel de apreciat, cu Paul Surugiu (Fuego).Este interpreta despre care Ceaușescu a spus că Este cântăreața numărul 1!, precizează aceeași sursă.

A refuzat sa ia parte la festivalurile gen Cântarea României, precum și să înregistreze piese despre „genialii ” conducători ai României din perioada comunistă. A avut curajul, în acele vremuri, să interpreteze și piese de petrecere, care nu erau considerate folclor. Din aceste motive nu a fost decorată cu medalii și trofee în perioada regimului comunist.

Irina Loghin s-a bucurar de un succes rar întâlnit în România, pâna în momentul interdicției – 1982 când i-a fost interzis să imprime în Radio sau Electrecord, să filmeze în TVR și să susțină concerte. În 1989, la Chișinău, Irina Loghin revine pe scena, cântând cu mai multă patimă ca niciodată toate dorurile purtate ani în șir în suflet.

De ziua doamnei Irina, Paul Surugiu Fuego a postat pe pagina sa de FB un mesaj plin de duioșie:

„Azi este ziua doamnei IRINA LOGHIN! Face o vârstă de aur, iar eu sunt bucuros că am realizat împreună un proiect de succes, de anvergură, cu două albume premiate, alături de Orchestra “Lăutarii” și maestrul Nicolae Botgros, concerte în toată lumea, amintiri! Îi doresc liniște, bucurii alături de nepoată, putere de a fi pe scenă, răbdare și multă sănătate! Eu nu pot decât să-i mulțumesc cu tot sufletul meu, fiindcă am construit împreună un duet de succes, care continuă să aibă admiratori, pentru că am reușit să fim mai mult decât colegi, povățuindu-mă mereu cu sfaturile sale despre cum să faci această profesie dură.

Probabil că folclorul nostru n-ar fi fost la fel fără glasul său, care-a reușit să pătrundă în toate zonele, fiind iubită de toată țara. Românii i-au închinat, prin dragostea lor, un adevărat cult și sunt sigur că așa va fi și peste multe generații, pentru că a influențat prin vocea sa caldă, prin emoția transmisă, prin bijuteriile din zona sa, Prahova mândră și frumoasă.“