Sute de rachete balistice, lansate asupra Israelului

Iranul a lansat un atac asupra Israelului cu sute de rachete balistice. Conform armatei israeliene, peste 150 de rachete balistice iraniene au fost lansate către teritoriul Israelului.

Update: Netanyahu, îndemn către iranieni

”Este timpul ca iranienii să se revolte împotriva <regimului malefic și opresiv> care îi conduce, a declarat vineri seară premierul israelian Benjamin Netanyahu, afirmând că țara sa a lansat împotriva Teheranului <una dintre cele mai mari operațiuni militare din istorie>, notează AFP.

A venit momentul ca poporul iranian să se unească în jurul drapelului său și moștenirii sale istorice, apărându-și libertatea în fața regimului malefic și opresiv’, a declarat Netanyahu într-un mesaj video adresat <nobilului popor iranian>.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

To the proud people of Iran,

We are in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion.

The Islamic regime, which has oppressed you for almost 50 years threatens to destroy our country, the State of Israel. pic.twitter.com/F67bxcDitL

