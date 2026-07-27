Jennifer Lopez a impresionat la aniversarea sa cu o rochie albă spectaculoasă. Apariția care a cucerit Parisul

Jennifer Lopez a impresionat la aniversarea sa de 57 de ani, sărbătorită la Paris, purtând o spectaculoasă rochie albă în stil „babydoll”, care a devenit rapid unul dintre cele mai comentate look-uri ale verii.

Mădălina Hodea
Jennifer Lopez a impresionat la aniversarea sa cu o rochie albă spectaculoasă. Apariția care a cucerit Parisul

Jennifer Lopez a impresionat la aniversarea sa de 57 de ani, sărbătorită la Paris, purtând o spectaculoasă rochie albă în stil „babydoll”, care a devenit rapid unul dintre cele mai comentate look-uri ale verii.

Jennifer Lopez și-a sărbătorit cea de-a 57-a aniversare la Paris, unde a atras atenția cu o rochie albă în stil „babydoll”, semnată de designerul Stéphane Rolland. Apariția artistei a fost apreciată de fani și de presa de modă, fiind considerată una dintre cele mai elegante ținute purtate de vedetă în ultima perioadă.

Jennifer Lopez și-a sărbătorit cea de-a 57-a aniversare în stilul care a consacrat-o: cu apariții spectaculoase, ținute haute couture și un nou moment viral în lumea modei. Artista a petrecut alături de familie și prieteni la Paris, unde a impresionat printr-o rochie albă în stil „babydoll”, considerată de publicațiile de fashion una dintre cele mai reușite apariții ale sale din ultimii ani, scrie purewow.

 

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În imaginile publicate pe Instagram, Jennifer Lopez apare purtând o rochie albă amplă, cu două niveluri, semnată de designerul francez Stéphane Rolland și prezentată recent în colecția haute couture toamnă-iarnă 2026/2027. Ținuta este caracterizată de o croială lejeră, un decolteu discret și un design minimalist, complet diferit de rochiile mulate și provocatoare cu care artista și-a obișnuit fanii de-a lungul anilor.

Specialiștii în modă au remarcat că alegerea lui Jennifer Lopez demonstrează încă o dată influența pe care vedeta o are asupra tendințelor vestimentare. Deși modelul este inspirat din stilul „babydoll”, cunoscut pentru silueta lejeră și aspectul romantic, rochia capătă un aer sofisticat datorită materialelor couture și accesoriilor atent alese. Publicația PureWow a descris ținuta drept una dintre cele mai elegante purtate de artistă în ultima perioadă.

Paris Haute Couture Fashion Week

Aniversarea a avut loc în timpul Paris Haute Couture Fashion Week, unde Jennifer Lopez a fost prezentă la mai multe evenimente exclusiviste. Pentru petrecerea aniversară, artista a schimbat mai multe ținute spectaculoase și a purtat bijuterii Chopard cu sute de carate de diamante, confirmând încă o dată statutul său de fashion icon.

Seara a inclus o cină festivă alături de sora sa, Lynda Lopez, și de apropiați, iar invitații au surprins-o cu un tort aniversar și un moment în care au cântat „Happy Birthday”. Imaginile distribuite ulterior pe rețelele sociale au adunat milioane de aprecieri și mii de comentarii, fanii lăudând atât ținutele artistei, cât și atmosfera elegantă a petrecerii.

 

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Cu ocazia aniversării, Jennifer Lopez a transmis și un mesaj emoționant urmăritorilor săi. Vedeta a publicat un videoclip însoțit de un citat inspirațional despre perseverență și a scris că viața „devine tot mai frumoasă” atunci când continui să mergi înainte, mesaj interpretat de mulți drept o referire la noul capitol din viața sa după divorțul de Ben Affleck.

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