Karl Nehammer cere supravegherea mesajelor de pe WhatsApp și Telegram

Cancelarul austriac Karl Nehammer cere ca aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp sau Telegram să poată fi accesate și monitorizate de serviciile de informații pentru depistarea timpurie a infracțiunilor și amenințărilor.

Solicitare vine după ce autoritățile austriece au dejucat un complot terorist planificat la un concert al cântăreței americane Taylor Swift în Viena, potrivit

Austrian authorities on Friday announced a third arrest in connection with the foiled conspiracy to attack three now-canceled Taylor Swift concerts, https://t.co/rRrZGfHZwH

— WBNG 12 News (@WBNG12News) August 11, 2024

Cancelarul a făcut aceste declarații într-un interviu acordat ziarului german Bild, subliniind că este vital ca aceste servicii să poată decripta mesajele sub supraveghere judiciară pentru a combate extremismul și crima organizată.

„Avem într-adevăr nevoie ca agențiile noastre să fie modernizate din punct de vedere tehnic, astfel încât să fie pe picior de egalitate cu teroriștii, cu crima organizată, astfel încât să le putem combate. Este vital ca serviciile de mesagerie precum WhatsApp, Signal, Telegram să poată fi decriptate pentru autoritățile de securitate, sub supraveghere judiciară”, a declarat cancelarul Karl Nehammer într-un interviu acordat ziarului german Bild.

Nehammer a dezvăluit că Austria a primit informații de la un serviciu de informații străin referitoare la planul terorist și au reușit să aresteze 3 persoane implicate. În prezent, poliția continuă investigațiile, iar mai mulți susținători ISIS au fost identificați și sunt în vizorul autorităților.