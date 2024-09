La 18 ani, Andrei este un exemplu

Andrei Dragomir, un elev de 18 ani, din municipiul Lupeni, a fost desemnat „Voluntarul Anului” în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, acesta participând, în ultimii doi ani, la acţiunile de salvare a victimelor desfăşurate de paramedicii modului SMURD din cadrul Detaşamentului de pompieri din Petroşani.

Decizia a fost luată în urma unei analize ce a fost efectuată la nivelul comenzii ISU Hunedoara, iar distincţia i-a fost acordată vineri, cu ocazia manifestărilor organizate la Deva cu prilejul Zilei Pompierilor din România.

Elevul Andrei Dragomir şi-a început activitatea ca voluntar SMURD la împlinirea vârstei de 16 ani pentru că, spune el, îşi doreşte să ajute oamenii. El a recunoscut că, la început, activitatea paramedicilor SMURD poate fi considerată ca una grea, însă, pe parcurs, salvatorii se gândesc la faptul că trebuie să facă tot ceea ce le stă în putinţă pentru victime, în misiunile pe care trebuie să le îndeplinească. În cazul său, cea mai grea încercare a fost atunci când două victime la care a ajuns, pentru a le acorda primul ajutor, erau tinere pe care le cunoştea.

„Cea mai grea misiune s-a întâmplat în decembrie, anul trecut, când două fete de 15 ani au decis să se sinucidă. Eu am fost prima persoană care a ajuns la locul faptei. Le cunoşteam (pe fete, n.r.). Mi-am anunţat colegii unde sunt, pentru că fiind întuneric nu mă prea vedeau. Am ajuns acolo, le-am verificat pulsul şi respiraţia, după care am început să facem masajul cardiac. După 40 de minute, s-a declarat decesul”, şi-a amintit tânărul de 18 ani.

În prezent, Andrei Dragomir, elev în clasa a XII-a, se pregăteşte pentru examenul de bacalaureat, iar pe viitor îşi doreşte să termine o şcoală de subofiţeri pompieri militari.

„Părinţii şi colegii mei sunt foarte mândri de mine, ştiind că sunt o persoană destul de puternică şi că iubesc să ajut oamenii. Aştept să iau Bacul, iar după aceea să mă înscriu la şcoala de subofiţeri şi să ajung pompier cu acte în regulă, nu doar voluntar”, a adăugat Andrei.