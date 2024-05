La mulți ani, nea Rică!

Rică Răducanu, pe numele său adevărat Răducanu Necula, împlinește astăzi 78 de ani.

Cel mai cunoscut portar român din istorie s-a născut la 10 mai 1946, la Vlădeni, în județul Ialomița.

Cele mai mari succese ale carierei sale sportive le-a avut în perioada în care a jucat la clubul bucureștean Rapid (1965-1975). În aceeași perioadă a fost selecționat și la echipa națională, unde a jucat în 63 de partide oficiale. Ulterior, a mai jucat la cluburile Sportul Studențesc (1975-1978, 88 de meciuri), Steaua București (1978-1979, 22 de meciuri) și la alte cluburi mai mici, până la retragerea definitivă din fotbal (1982).

El a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic. Pentru performanța sa, nea Rică, așa cum îl știe toată lumea, a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

Cu toate acestea, marele om de sport are acum o pensie de doar 2200 de lei, după cum declara el presei.

„Cât este pensia e mare?

Pensia e 2.200 de lei.

Doar 2.200 de lei?

Eu am fost la CFR și depinde ce leafă aveai pe cartea de muncă. Noi n-am avut lefuri mari. Acum, fotbaliștii au bani, dar n-au carte de muncă. Am început cu 670 de lei, am fost și zidar, câștigam 1.200 de lei“.