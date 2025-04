Lacrimi la Hollywood după ce o tânără actriță a murit la doar 24 de ani. Sophie Nyweide a cunoscut succesul încă din copilărie.

Sophie a debutat într-un rol important, în filmul „Bella”, deschizându-și astfel drumul către o carieră promițătoare. Au urmat roluri în serialul „Law & Order” și în filme precum „Margot at the Wedding” și „And Then Came Love”.

În 2009, a jucat perfect în drama „Mammoth”, unde a jucat rolul fiicei personajului interpretat de Michelle Williams, iar în 2014, a apărut alături de Russell Crowe în superproducția „Noah”.