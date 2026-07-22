Dispută între Grindeanu și Fritz pe legea ANI, jalon în PNRR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că PSD nu va vota proiectul de lege privind ANI trimis la Parlament și acuză USR că a introdus mai multe amendamente care îi favorizează pe aleșii acestui partid.

„PSD nu va accepta vreodată ca, sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea, pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv (…) Anunț public că Partidul Social Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis ieri Parlamentului”, a spus președintele PSD.

Dominic Fritz, președintele USR, a venit cu replica pe pagina sa de socializare. El susține că „adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra ANI”.

„Ca să păstreze controlul politic al PSD asupra ANI, Sorin Grindeanu este gata să pună în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR (…) În loc să explice de ce blochează această schimbare, Grindeanu continuă să răspândească ideea falsă că legea ar fi făcută «ca să mă scape». Este o afirmație lipsită de orice temei. Legea nu produce efecte retroactive, ci reglementează exclusiv situațiile viitoare – lucru pe care te-ai aștepta să îl știe președintele Camerei Deputaților”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că legea privind regimul incompatibilităților a fost depusă la Parlament, alături de alte proiecte, pentru a fi adoptată într-o sesiune extraordinară, având în vedere că reprezintă un jalon în PNRR.

Dominic Fritz, declarat în conflict de interese de ANI. Decizia, menținută de ÎCCJ

Înalta Curte a confirmat, pe 18 iunie, concluziile ANI și ale Curtea de Apel Timișoara, potrivit cărora Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese după ce a participat la emiterea unui act administrativ care a produs beneficii unei persoane de la care primise anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale.

Potrivit ANI, este vorba despre un împrumut de 25.000 de lei acordat de un arhitect care a avut ulterior interese într-o documentație urbanistică ajunsă pe masa administrației locale. Decizia este definitivă.

Imediat, Dominic Fritz a anunțat că va ataca sentința la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO): „Voi duce până la capăt mandatul de primar pe care timișorenii mi l-au încredințat, a doua oară, în 2024”, a scris liderul USR pe pagina sa de socializare.

Declarațiile de avere ale demnitarilor, ținute la secret. Cum arată legea ANI

Proiectul depus în Parlament prevede că declarațiile de avere și de interese vor fi depuse în continuare la ANI, dar demnitarii nu vor avea obligația de a le face publice, la fel ca până acum, potrivit Libertatea.

Art. 2. – (1) Declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 și 2 și se semnează cu semnătură electronică calificată sau semnătură avansată încorporată în cartea electronică de identitate, de către persoanele de la art. 1 alin. (1), cu excepția celor de la pct. 39, și se transmit Agenției exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii și a intereselor, denumită în continuare e-DAI, gestionată de Agenție.

(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) punctul 39 depun declarațiile de avere și de interese semnate cu semnătură electronică, după caz, calificată sau semnătură avansată, încorporată în cartea electronică de identitate, sau cu semnătură olografă și se transmit Agenției exclusiv prin intermediul e-DAI.

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 sunt obligate să se înroleze și să depună declarațiile de avere și declarațiile de interese într-o secțiune distinctă a platformei e-DAI.

(4) Obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese nu atrage publicitatea acestora.

(5) Declarațiile de avere și de interese ale persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se păstrează în evidența Agenției, cu asigurarea confidențialității acestora, fără a fi făcute publice, pe o perioadă de 7 ani de la data transmiterii acestora prin intermediul e-DAI.