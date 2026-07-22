Efectul de domino al limitării accesul online pentru minori

După dezbateri care s-au întins pe parcursul mai multor luni, Parlamentul francez a adoptat definitiv, marţi, propunerea de lege care vizează ”protejarea minorilor împotriva riscurilor la care îi expune utilizarea reţelelor sociale”, al cărei articol principal constă în interzicerea reţelelor sociale pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani, un vot ce face ca Franţa să fie prima ţară din Europa care adoptă o astfel de reglementare, pentru care preşedintele Emmanuel Macron s-a implicat puternic, reltează News.ro.

Cine mai ține copiii departe de rețelele sociale

Alte țări în afară de Franța au adoptat legi pentru a interzice sau a limita accesul minorilor la rețelele sociale. Vârstele-limită și lista platformelor interzise variază, însă abordarea este în general aceeași ca în Australia, prima țară care a făcut acest pas (pentru minori cu varsta sub 16 ani) la sfârșitul anului 2025, notează publicația americană Axios, citată de Courrier International.

Europa pregătește ofensiva împotriva accesului copiilor la platformele sociale

În Germania, un proiect de lege propune ca minorii cu vârste între 13 și 16 ani să poată utiliza rețelele sociale doar cu acordul părinților. Comisia Europeană urmează să prezinte, după vară, un proiect de interzicere a accesului minorilor la nivelul Uniunii Europene.

În Regatul Unit, o interdicție totală a rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani este, de asemenea, în dezbatere, cu o posibilă intrare în vigoare în 2027. ”Streamingul și interacțiunile cu persoane necunoscute vor fi făcute imposibile pe alte platforme, precum Roblox”, precizează The Guardian. Guvernul ar putea completa legea cu o interdicție de utilizare a internetului în anumite intervale orare și cu limitarea scroll-ului pentru tinerii cu vârste între 17 și 18 ani.

Control parental, interdicții și filtre

În Canada, există un proiect de lege care propune interzicerea rețelelor sociale pentru tinerii sub 16 ani și crearea unui organism responsabil de elaborarea unor standarde de siguranță. Platformele care ar respecta aceste standarde ar putea permite din nou adolescenților să le utilizeze serviciile. În Brazilia, legea îi obligă pe minorii sub 16 ani să își conecteze contul la conturile părinților, iar platformele au obligația de a oferi instrumente de control parental.

În China, un „mod pentru minori”, obligatoriu din aprilie 2025 pe dispozitive și aplicații, permite filtrarea conținutului și limitarea timpului petrecut în fața ecranelor.