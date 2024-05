Lando Norris, campion! Ce cursă

Lando Norris (McLaren) a produs o surpriză mare duminică seară în Formula 1. Lando a câştigat Miami Grand Prix, a şasea etapă a sezonului.

Este primul succes în Formula 1 pentru britanic.

Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull), iar pe trei, Charles Leclerc (Ferrari).

„Era timpul, nu-i aşa?! Ce cursă. Aşteptam de mult timp. În sfârşit am reuşit să o fac pentru echipa mea şi să le ofer un rezultat. A fost o cursă lungă, întregul weekend a fost bun, cu câteva mici eşecuri pe parcurs. Am ştiut vineri că avem ritmul necesar. Am avut strategia perfectă. Ce să le spun [celor de la McLaren]? Am făcut multe greşeli de-a lungul timpului, dar astăzi a mers totul bine şi este pentru ei. Am rămas împreună şi cred în ei”, a spus Norris după cursă.

În actualul sezon, patru curse au fost câştigate de Verstappen, una de Carlos Sainz (Ferrari) şi una de Norris.

lando norris p1 champagne pop hits so fucking hard pic.twitter.com/WKTWsCSjSu — nyx LANDO GP WINNER (@CHUUDRIFT) May 5, 2024

Max Verstappen applauding Lando Norris from the cockpit after Lando’s first F1 win. Great sportsmanship between friends. pic.twitter.com/nETrap4kXk — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) May 5, 2024