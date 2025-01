Lasconi îl taxează pe Ciolacu după prestația de pe TikTok

Președinta USR, Elena Lasconi, îi reproșează premierului Marcel Ciolacu că, în loc să scoată țara din dezastrul economic, filmează clipuri pentru TikTok.

„Economiștii atrag constant atenția asupra creșterii explozive a datoriei externe totale a României și asupra faptului că am ajuns să ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi din ultimii doi ani.

Între timp, premierul Marcel Ciolacu este ocupat să filmeze clipuri pentru TikTok, nu are timp să găsească soluții pentru a scoate țara din dezastrul economic în care tot el a împins-o, prin măsurile aberante luate și dezmățul pe bani publici din mandatul trecut.

Zilnic, vedem știri pe surse despre ce taxe ar mai putea crește Guvernul PSD-PNL după alegerile prezidențiale cu repetiție, dar nu vedem niciuna despre scăderea cheltuielilor. Ba, din contră, auzim că prin companiile de stat și nenumăratele autorități și agenții se pregătesc majorări de indemnizații și salarii și în 2025. Că tot a tăiat Ciolacu de la pensionari și copii și a pus noi biruri pentru mediul privat!

Marcel Ciolacu ar face bine să reducă cheltuielile la stat în loc să îngroape și mai tare țara în datorii, pe multe generații de acum încolo! Și, mai ales, e imperios să taie de la speciali, de la șefii din instituții care primesc 8-10.000 de euro pe lună fără să aibă rezultate notabile, doar pentru că i-a numit din pixul său! Avem vreo 200 de agenții inutile pe care premierul le poate desființa/comasa rapid. USR are deja lista și o poate pune la dispoziția Guvernului”, a scris Elena Lasconi, pe Facebook.

Criticile Elenei Lasconi vin după ce Marcel Ciolacu a răspuns unei provocări pe TikTok și a apprut cu sarmale în cap.