Lasconi, informații ”din trei surse” despre Iohannis

Elena Lasconi, lidera USR și candidata partidului la prezidențiale, l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru că a lipsit la dineul NATO de la Washington.

„E o certitudine, e foarte clar că nu a fost la dineul de la Casa Albă, a lipsit și de la ultima ședință NATO și alte câteva ședințe de acolo. Da, am informații certe, din trei surse. Nici măcar nu are importanță, și dacă l-ar fi durut măseaua, și dacă avea problemă cu stomacul, tu ai fost votat de români să reprezinți România, și noi nu am fost reprezentați nu la Cuca Măcăii la nu știu ce târg, ci în Statele Unite.

Nu a fost la ultima ședință NATO, mi se pare că nu ne face cinste”, a declarat Elena Lasconi, la

S-a îndepărtat de popor și și-a trădat electoratul

„Mie nu-mi place să critic oameni, să pui o ștampilă, dar mie mi se pare că s-a îndepărtat foarte tare de români. Concediile acestea, lipsa de comunicare nu i-au făcut bine și oamenii au simțit asta. În 2019 președintele se mândrea cu faptul că a scos PSD de la guvernare și în al doilea mandat, ce să vezi?, a băgat PSD-ul la guvernare!”

O să văd ce doreşte domnul Ciucă

”O să ascult, să vedem ce are de spus, dar în momentul acesta nu simt că putem merge într-o alianţă. E nevoie de o igienizare în PNL. Nu se pot detaşa de PSD”, a declarat Lasconi, care a anunțat o întâlnire cu liderul PNL.

În ce priveşte o colaborare USR-PNL, Lasconi a afirmat că va discuta în partid o astfel de ipoteză dacă liberalii s-ar distanţa de PSD.

Întrebată dacă USR şi PNL s-ar putea susţine reciproc în turul al doilea al prezidenţialelor, Lasconi a apreciat că acest lucru ar trebui să fie „de la sine înţeles”.

Nu, n-ai cum…Adică tot o formaţiune de dreapta ar trebui să susţii, chiar dacă acum eşti atât de lipit de PSD. Ştiu că există voci în PNL care au fost şi împotriva celei de-a doua alianţe cu PSD şi care îşi doresc să se întâmple această igienizare. Vom vedea”, a spus ea.

Întrebată ce părere are despre cel mai recent sondaj de opinie, conform căruia ar ocupa locul patru în ce priveşte preferinţele românilor la prezidenţiale (cu 14%), după Marcel Ciolacu, George Simion şi Mircea Geoană, liderul USR a replicat că nu crede în sondaje, ci în inteligenţa românilor şi în propriile fapte.

„Sunt omul dialogului. Ar fi de discutat cu toţi cei care se consideră de dreapta. Săptămâna asta, în mod cert voi discuta cu reprezentanţi ai PNL. Dar PNL ar trebui să îşi facă puţină curăţenie şi igienizare, pentru că acum nu se pot detaşa de PSD, dar ştiu că interiorul PNL există oameni care ştiu că asta nu e calea bună nici pentru ei, nici pentru ţară”, a conchis Lasconi.