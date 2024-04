Lazăr, primul ghid virtual, vă arată că viaţa este o călătorie ”shukară”

Casa lui Lazăr Naftanailă (Casa de romi), transferată în Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti din satul braşovean Calbor şi Şura adusă din judeţul Maramureş de la Vişeul de Mijloc, ce adăposteşte spaţiul expoziţional şi cel dedicat realităţii virtuale, vor fi inaugurate, joi, la ora 13,00.

„Cu această ocazie, îl veţi cunoaşte pe Lazăr, primul ghid virtual, care vă va arăta că viaţa este o călătorie shukară! Astfel, Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti devine primul muzeu din România care foloseşte inteligenţa artificială pentru a prezenta vizitatorilor istoria, viaţa şi cultura romilor”, informează instituţia muzeală.

Alături de partenerii norvegieni de la Glomdal Anno Museum la eveniment vor participa reprezentanţi ai Ministerului Culturii, ai Preşedinţiei, finanţatorii proiectului, diplomaţi, meşteri romi şi evident echipa proiectului: cercetători, muzeografi, restauratori.

În perioada 25 – 28 aprilie, Muzeul Naţional al Satului organizează o serie de evenimente prilejuite de încheierea proiectului ROM(a)NOR Interferences, lansat în luna mai 2022.

A fost cercetat patrimoniul cultural al romilor în vederea identificării unor elemente tipice de arhitectură vernaculară. Pe baza cercetărilor, o gospodărie specifică cu inventar complet a fost reconstruită în Muzeul Satului, iar bunurile culturale mobile au fost conservate şi restaurate de specialiştii muzeului.

Vineri, de la ora 11,00, în curtea Casei Lazăr Năftănăila va avea loc dezbaterea despre situaţia romilor şi a moştenirii lor culturale şi identitare intitulată „Locuri. Locuire. Meşteşuguri” şi se vor lansa catalogul expoziţiei „Romii – povestea noastră” şi albumul dedicat proiectului ROM(a)NOR Interferences.

Sâmbătă, de la ora 14,00, la Scena Dumitra, va fi lansat volumul de reportaje şi interviuri „Dadestar Chaveste – Poveste Lautarească” al jurnalistului Iulian Ignat, urmat de un spectacol susţinut de Mieluţă Bibescu, Zvetlana Perjovschi, renumitul acordeonist Ionică Minune şi Mihaela Staicu. De la ora 17,00, Damian Drăghici revine în faţa publicului cu proiectul „Meditaţii Lăutăreşti”.

Duminică, de la ora 15,30, la Scena Dumitra, vor fi prezenţi în recital Marius Mihalache şi Arabela Nicolau.

Pe parcursul celor patru zile, pe aleile muzeului vor fi prezenţi şi meşteri romi din toată ţara care îşi vor prezenta produsele şi vor susţine şi o serie de ateliere pentru public.

***

În noiembrie 2023, managerul Muzeului Satului, Paula Popoiu, declara pentru AGERPRES că inaugurarea Casei de romi Lazăr Năftănăilă va avea loc în luna aprilie 2024.

„Casa este în lucru în acest moment. Este adusă la Muzeul Satului. Am transferat-o la noi din satul braşovean Calbor şi este în construcţie. De inaugurat o să o inaugurăm în primăvară, cu tot ce înseamnă casă, interior, cu tot ceea ce e legat de istoria casei, potrivit proiectului ROM(a)NOR Interferences, implementat de muzeu. Am făcut cercetare de teren, în satele de romi din aproape întreaga ţară. Ne-am oprit asupra acesteia şi am ales o casă care are o istorie”, explica Popoiu.

***

Proiectul „ROM(a)NOR Interferences”, dedicat romilor, este implementat de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-Cultura.

Realizat cu fonduri norvegiene, proiectul se adresează minorităţii rome în ansamblul său şi publicului vizitator din România şi Norvegia, precum şi muzeelor organizatoare (Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi Anno Museum) şi îşi propune revitalizarea moştenirii culturale rome, urmând a fi cercetat patrimoniul cultural al romilor în vederea identificării unor elemente tipice de arhitectură vernaculară.