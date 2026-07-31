Legendarul Franco Baresi a murit la 66 de ani

Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul) pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a câştigat titlul de campionă italian de şase ori (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), precum şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994.

Florin Toader
Legendarul Franco Baresi a murit la 66 de ani

FOTO: wallpaperacces.com

Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul) pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a câştigat titlul de campionă italian de şase ori (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), precum şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994.

Franco Baresi, legendarul fundaș al lui AC Milan, a murit la 66 de ani, a anunțat clubul la care a scris istorie. Nu a fost precizată cauza decesului, dar se știa că Baresi s-a confruntat, în ultima perioadă, cu grave probleme de sănătate.

Italia îl plânge pe unul dintre cei mai mari jucători ai săi. Renumitul fundaş Franco Baresi, un om de o clasă inegalabilă şi un pionier la vremea sa, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunţat vineri AC Milan, potrivit News.ro.

Om de un singur club, a jucat pentru AC Milan, unde s-a dezvoltat şi unde a acumulat 716 apariţii şi 33 de goluri ca profesionist între 1977 şi retragerea sa în 1997.

Născut la Travagliato, a participat şi la victoria Italiei la Cupa Mondială din 1982, deşi nu a jucat.

Al doilea în clasamentul Balonului de Aur în 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 şi inclus în Hall of Fame-ul Fotbalului Italian în 2013, Baresi a acumulat şi numeroase titluri cu Milan.

Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul) pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a câştigat titlul de campionă italian de şase ori (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), precum şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994.

Tricoul cu numărul 6, purtat de Franco Baresi, e singurul pe care AC Milan l-a retras vreodată

Vicecampion mondial din 1994, în ciuda revenirii sale incredibile împotriva Braziliei (0-0, 2-3 la penalty-uri), Baresi (81 de selecţii, un gol) a contribuit şi la redefinirea rolului de libero. „Întotdeauna am avut această aspiraţie.” „La începutul carierei mele, când fotbalul favoriza apărarea individuală, m-am simţit puţin înăbuşit”, a mărturisit el pentru L’Équipe în 2022.

Un jucător elegant, foarte confortabil cu mingea şi un executant regulat al penalty-urilor, acest fotbalist, mai scund decât majoritatea fundaşilor centrali (1,76 m), fusese totuşi respins la 14 ani de Inter Milano şi Atalanta Bergamo, înainte de a convinge în cele din urmă pe AC Milan. A ales să nu părăsească niciodată clubul, nici măcar după retrogradarea acestuia în Serie B în 1980, în urma afacerii Totonero, şi apoi după retrogradarea ulterioară în 1982, înainte de a atinge gloria sub conducerea duetului Berlusconi-Sacchi.

Numărul său 6 de tricou a fost retras între timp, în timp ce stilul său de joc avea să-l inspire pe un anume Paolo Maldini, un succesor demn în poziţia sa.

După ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale în august 2025 pentru a i se extirpa un nodul pulmonar, Baresi a fost supus unui tratament intensiv de imunoterapie înainte de a reapărea public în toamnă.

Întâmpinat călduros în timpul unei apariţii la San Siro, a primit constant sprijin şi cuvinte de încurajare din partea clubului său de-o viaţă.

Director de fotbal al lui Fulham pentru scurt timp din mai până în septembrie 2002, a deţinut numeroase roluri legate de AC Milan în a doua jumătate a vieţii sale, de la antrenorul echipei Primavera (under-21) până la rolul său de vicepreşedinte onorific în 2020, inclusiv implicarea în dezvoltarea tinerilor.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Deci,Salvini avea dreptate.D-zeu sa-l ierte.Insa nu stiu cum de pleaca tot din astia buni si raman EDITAT gen Grindeanu,Nastase … Gata,Coti,ma opresc.

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro