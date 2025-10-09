Leonard Doroftei și-a dat foc la valiză. După ce s-a lăsat fotografiat în uniforma Armatei române, din dorința de „a promova mișcarea“, fostul boxeur a intrat în gura internauților.

Unii îi reproșează fostului campion că ar putea face campanie pentru „voluntariatul asta pe care il pregatesc autoritatile“. Degeaba a încercat să explice fostul sportiv cum stau lucrurile. Degeaba i-au luat apărarea alți internauți. Criticii o țin pe-a lor.

„provocarea o puteai face in haine civile“.

„Mai bine stai departe de faze de genul ca n-o sa fie ok…Ramai în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv,,ca e mai bine asa…părerea mea,bineînțeles…“

„Tu ai fost de buna credinta, iar (…)te-au folosit. Nu stau prea multi sa vada ce ai facut acolo, esti in uniforma si ajunge, lumea va crede ca faci campanie pentru voluntariatul asta pe care il pregatesc autoritatile. Nu cred ca stii, dar legea apararii se va modifica, cei care vor cadea in plasa voluntariatului vor putea fi chemati oricand la „antrenamente” (…)“

„noi „pleava ” cam asa înțelegem, în campania electorală apăreau unele asa zise vedete și sportivi care ne îndemnau sa mergem la vot iar i spate pe fundal erau ecuații sau formule matematice și vedeți unde am ajuns..“