Leonard Doroftei și-a dat foc la valiză. După ce s-a lăsat fotografiat în uniforma Armatei române, din dorința de „a promova mișcarea“, fostul boxeur a intrat în gura internauților.
Unii îi reproșează fostului campion că ar putea face campanie pentru „voluntariatul asta pe care il pregatesc autoritatile“. Degeaba a încercat să explice fostul sportiv cum stau lucrurile. Degeaba i-au luat apărarea alți internauți. Criticii o țin pe-a lor.
„provocarea o puteai face in haine civile“.
„Mai bine stai departe de faze de genul ca n-o sa fie ok…Ramai în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv,,ca e mai bine asa…părerea mea,bineînțeles…“
„Tu ai fost de buna credinta, iar (…)te-au folosit. Nu stau prea multi sa vada ce ai facut acolo, esti in uniforma si ajunge, lumea va crede ca faci campanie pentru voluntariatul asta pe care il pregatesc autoritatile. Nu cred ca stii, dar legea apararii se va modifica, cei care vor cadea in plasa voluntariatului vor putea fi chemati oricand la „antrenamente” (…)“
„noi „pleava ” cam asa înțelegem, în campania electorală apăreau unele asa zise vedete și sportivi care ne îndemnau sa mergem la vot iar i spate pe fundal erau ecuații sau formule matematice și vedeți unde am ajuns..“
De ce oare, cei care au distrus fas cizmul, l-au sustinut vocal si material in Romania 2024-2025 ? Simplu: sa aiba motiv sa intervina ca la fas cizmul ukran !
Omul stie sa dea cu pumnul dar altceva nu prea. Tocmai ca e greu de cap si nu intelege ce se intampla in jurul lui l-a adus in situatia asta si nu e prima data.Trist dar adevarata. Poate ca nu ar strica sa se mai dedice si studiului daca in tinerete nu a facut-o din varii motive, nu e o rusie chiar daca esti mai in varsta.
Ciumetii cei mai mizerabili din societatea românească s-au năpustit asupra bietului Doroftei.Votanti ,(editat) ,de Kremlin Georgescu ori simionica, antivaccinisti, conspirationisti,anti Ucraina, și-au dat mâna sa spurce internetul cu prostia lor.Lasati-i sa urle la lună,pe 18 mai ,toți,au luat un bocanc in gură și dinții scoși pe caldarâm!
ASTA-I REZULTATUL ZECILOR DE MII DE PUMNI PRIMITI IN CAP DE-A LUNGUL ‘ CARIEREI’..!
Domnule Leonard Doroftei din Patericul Lavrei Sfântului Sava “Mare răsplată vei primi de va fi mântuit prin tine alt suflet! Celor care au râvnă să asculte grăieşte-le ceea ce le e de folos ‒ însă de va asculta cineva şi nu va face, să nu-i mai spui nimic, că Domnul zice”: “ Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi. (Matei, 7:6)”
Valiza unde este, a ars toata ?