Lider CDU: Strategia politică a cordonului sanitar este depășită

Ministrul-președinte al landului Saxonia, Michael Kretschmer, vicepreședinte federal al Uniunii Crestin Democrate, a premierului Friedrich Merz, spune că strategia cordonului sanitar împotriva Alternativei pentru Germania (AfD) este depășită. Având în vedere actualul raport de forțe politice din estul Germaniei, politicianul creștin-democrat a cerut deschidere pentru dialog cu toate partidele.

”Cordonul sanitar” față de AfD nu mai funcționează

”Cine încă mai vorbește despre un cordon sanitar nu a înțeles realitatea politică”, a declarat Kretschmer într-un interviu pentru publicația economică Handelsblatt, preluat de presa germană. ”Trebuie să vorbim cu oricine este dispus să vorbească”, a spus el.

Termenul ”cordon sanitar” (brandmauer) descrie poziția partidelor tradiționale de a nu coopera cu AfD. Cancelarul Friedrich Merz a reafirmat recent că CDU nu va colabora nici cu AfD, nici cu Partidul Stângii (Die Linke). ”Avem hotărâri clare ale congresului partidului în această privință și nu am niciun motiv să mă îndoiesc că le vom respecta”, a declarat el. ”Dacă un partid de extremă dreapta ar ajunge la guvernare în Germania, acest lucru ar avea o semnificație cu totul diferită decât dacă s-ar întâmpla într-un alt stat al Uniunii Europene”, a declarat Merz. ”Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a împiedica acest lucru”.

Alegerile din estul Germaniei pun presiune pe partidele tradiționale

Merz nu a răspuns însă la întrebarea ce se va întâmpla dacă nu va exista o majoritate fără AfD și fără sprijinul Partidului Stângii. Un astfel de scenariu este considerat probabil în landurile Saxonia-Anhalt și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde vor avea loc alegeri in luna septembrie. Sondajele arată c AfD ar obține peste 40% din voturi în Saxonia Anhalt, in vreme ce CDU ar avea doar 26%.

Kretschmer, care este și vicepreședintele CDU la nivel federal, conduce o coaliție minoritară în Saxonia și are experiența negocierilor. La fel se întâmplă și in Thuringia, unde CDU conduce o coaliție minoritară. În Saxonia a fost creat un mecanism de consultare în parlamentul landului, care este deschis pentru toate grupurile politice, incluisv AfD. ”AfD este singura facțiune care a spus de la început că nu va participa”, arată Kretschmer.

Guvernele minoritare nu sunt soluție democratică

Vicepreședintele CDU consideră că modelul guvernărilor minoritare nu este o opțiune pe termen lung. ”Într-o democrație trebuie să lupți mereu pentru majorități. Procesul de negociere este nucleul democrației noastre. Eliminarea, respingerea, discreditarea opiniilor, așa cum am văzut în cazul crizei refugiaților și al pandemiei sau acum, cu războiul din Ucraina și politica protecției mediului, sunt opusul acestui proces”, spune Kretschmer. El arată că este timpul ca politicienii să reînvețe să respecte opiniile și interesele diferite, ca pe niște lucruri normale și cu propria lor valoare.

”Cordoanele sanitare există pentru a împiedica propagarea bolii în alte părți”. Ele doar întârzie extinderea, dar nu rezolvă problema. Kretschmer spune că succesul AfD este și rezultatul unor politici greșite. ”Cordonul sanitar își va îndeplini rolul doar dacă schimbăm aceste politici la timp”. În caz contrar, boala va trece și de această barieră. Există deja situații în care AfD câștigă alegerile și nu mai depinde de celelalte partide pentru a ajunge la putere.

Atac la guvernul de la Berlin: ”Țara o ia pe o cale dezastruoasă”

În ce privește politicile greșite, Kretschmer intră în coliziune cu guvernul condus de șeful său pe linie de partid. ”Țara o ia pe o cale dezastruoasă”, a spus liderul din Saxonia. ”Reducerile cheltuielilor sociale nu vor readuce Germania pe calea creșterii economice. Restructurarea pasivă nu va duce la creștere”, a spus el. Kretschmer arată că libertatea va duce la creștere, iar libertatea înseamnă mai puține reglementări. ”Meseriașii și liber profesioniștii sunt frustrați, deoarece birocrația și taxele îi sufocă. Până în prezent, nu s-au înregistrat progrese semnificative în reducerea birocrației. Guvernul federal trebuie să accelereze ritmul. În caz contrar, nu văd perspective bune la următoarele alegeri federale”.