În echipa lui Grindeanu nu se vor mai regăsi Paul Stănescu, Marian Neacșu, Radu Moldovan. Nici Mihai Tudose nu mai e chiar în prima linie, deși rămâne președintele Consiliului Național. Alți lideri cu vechime s-au retras mai demult. Dar asta nu înseamnă că nu influențează deciziile partidului de după cortină.

Lupii noi din PSD sunt crescuți la umbra lor, o arată evoluția carierei acestora din urmă și, în unele cazuri, declarațiile publice. Oamenii grei din PSD i-au crescut și i-au aruncat acum în jungla de la București ca să ocupe primele poziții la vârful partidului și să le ducă mai departe moștenirea.

Cine pleacă, cine vine în echipa lui Grindeanu

Radu Moldovan – Bogdan Ivan

Cariera lui Bogdan Ivan se confundă, de la un punct și până la un punct, cu cea a liderului PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan. Acesta din urmǎ a devenit președinte al filialei Bistrița-Năsăud în aprilie 2000, la o lună după ce a intrat în partid. A fost mereu în conducerea centrală, a fost inclusiv deputat (2004-2012) și președinte al CJ Bistrița-Năsăud (2012-prezent).

Moldovan nu va mai fi vicepreședinte al PSD pentru regiunea Nord-Vest. Rămână însă puternic în partid, pentru că tânărul pe care l-a crescut și format, Bogdan Ivan, va fi prim-vicepreședinte al PSD și este, în același timp, ministrul Energiei, după ce a fost ministru al Economiei și Digitalizării.

Din 2012, de când Moldovan a ajuns șef al Consiliului Județean Bistrița, Ivan i-a fost consilier și purtător de cuvânt. A crescut încet, dar sigur. În 2020 a ajuns deputat și în 2023 a ocupat pentru prima dată funcția de ministru. Acum a ajuns în primii șapte oameni din PSD. Face parte din garnitura de cinci prim-vicepreședinți, care este, ca greutate, imediat sub președinte și sub secretarul general.

Iată mesajul lui Radu Moldovan pentru Bogdan Ivan când acesta din urmă a devenit prima data ministru.

,,Un om ales

Acum mai mult de 10 ani, l-am ales pe Bogdan Ivan să-mi fie consilier, pentru că era un tânăr care ieșea în evidență prin implicare, fiind harnic, mereu dispus să asculte și să ajute.

Apoi, oamenii l-au ales ca Parlamentar pentru că sub ochii lor s-a dezvoltat, și-a arătat bunătatea, profesionalismul și chiar dacă era cu ochii spre vârf, a demonstrat că nu și-a uitat niciodată rădăcinile.

Azi, Bogdan a fost ales să facă parte din Guvernul României, ca Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Bogdan cuvintele de apreciere din partea mea, sunt convins că le porți în suflet.

Azi este despre ceea ce eu repet mereu: “Orice faci, oricât de sus ești, să faci totul pentru cei ce și-au pus încrederea-n tine.

“Știu că așa vei face. Te cunosc!

Rămâi un om ales!

Spor la muncă, domnule ministru Bogdan Ivan! #MândruDeTine”

Omul doi din PSD pleacă din echipa lui Grindeanu

Paul Stǎnescu – Marius Oprescu și Gheorghe Cârciu

Paul Stănescu a fost președinte al Consiliului Județean Olt timp de două mandate, din 2008 până în 2016. În acel an a ajuns la București, ca senator, ceea ce este și în prezent. În perioada Dragnea (în guvernele Tudose și Dăncilă), perioada octombrie 2017- februarie 2019, a ajuns ministru al Dezvoltării. A ocupat postul timp de doi ani. În PSD a crescut spectaculos, a ajuns în 2019 secretar general, omul doi din partid. Anul acesta a decis să se retragă, nu înainte de a sublinia că e cel mai longeviv secretar general al partidului.

Face un pas în spate, dar lasă moștenire un loc important în PSD celui care i-a urmat la șefia CJ Olt în 2016. Marius Oprescu, un nume prea puțin cunoscut la București, este mâna dreaptă a lui Stănescu, susțin surse din partid, fiind luat în considerare săptămânile trecute chiar pentru funcția de secretar general. Oprescu va fi unul dintre cei cinci prim-vicepreședinți.

Cine e Gheorghe Cârciu

Un alt apropiat al lui Stănescu se va regăsi în echipa de la centru a Partidului Social-Democrat, ca vicepreședinte. Gheorghe Cârciu a devenit, aproape de nicăieri, un nume cunoscut în PSD-ul ultimilor ani.

Acum a ajuns europarlamentar, fără CV pe site-ul Parlamentului European. Dar faima îl precede și fără o biografie asumată la vedere. Paul Stănescu i-a făcut un laudatio, pe când puțini din PSD știau cine este.

„Ce voiam să vă rog, avem în sală, și nu că e prietenul meu foarte bun, secretarul de stat de la Diaspora, Românii de Pretutindeni. Aș vrea să-i dau cuvântul să-l cunoașteți pentru că eu am o mare ambiție și recunosc lucrul acesta. În Diaspora, din păcate, rezultatul nostru a fost unul execrabil. Am avut 3,4%”, l-a prezentat Paul Stănescu pe Cârciu, la Hotel Spa Cocor, la Școala politică a femeilor social democrate, cu câteva ore înaintea unei cine festive pe o terasă din Olimp, unde Gheorghe Cârciu i-a servit cu vin întreaga seară pe meseni”, descria Europa Liberă atmosfera festivă de atunci.

Cârciu este cel care, când era la șefia Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a consolidat relația social-democraților cu Biserica Ortodoxă Română, social-democratul sprijinind bisericile din diaspora cu bani.

Tudose rămâne președintele Consiliului Național

Mihai Tudose – Francisk Iulian Chiriac

Mihai Tudose este membru PSD din 1992, de când partidul se numea PDSR. A fost parlamentar, ministru al Economiei și premier în epoca Dragnea. Acum este europarlamentar și președinte al Consiliului Național al PSD. Este un lider vocal, dar joacă oarecum din umbră în ultima vreme.

În prim-plan va fi omul care conduce județul de baștină al lui Tudose. Pe lista cu cei 20 de vicepreședinți ai lui Grindeanu apare un nume prea puțin cunoscut în spațiul public – Francisk-Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila.

Acesta a fost angajat la cabinetul de deputat al lui Mihai Tudose. Presa locală i-a întrebat pe cei doi despre relația pe care o au.

„Da, Iulian mi-a făcut cafele. Ceea ce nu s-a spus este altceva: că după ce o făcea, o beam împreună. Dacă cineva înțelege bine nuanța… Acum, drept e că poate i-am făcut și eu în viață cafea lui Iulian, nu-i problemă! Bun, că o bea mai cu frică, fiindcă nu știa ce-i pun în ea …, dar, da, Iulian mi-a făcut cafeaua. Iulian lucra la mine la cabinet. Când veneam, el îmi aducea cafeaua. El o făcea cu drag și o beam împreună. Cine are minte, să înțeleagă nuanța”, a declarat europarlamentarul PSD, citat de MDPress.

Șeful CJ Brăila a continuat.

„Încerc să-mi aduc aminte în cei 28 de ani de când ne cunoaștem câte lucruri am făcut împreună și ce-am făcut unul pentru altul. Acum, dacă am făcut o cafea sau i-am adus un sandwich, asta nu înseamnă că sunt sclavul lui”, a spus Chiriac.

Liderii tăcuți din PSD, mentorii noilor stele din echipa lui Grindeanu

Dan Nica – Ionuț Pucheanu

La Galați, în județul vecin, Dan Nica era un nume greu cu ani în urmă. Acum s-a retras într-un con de umbră și a preferat viața confortabilă de europarlamentar. În schimb, Ionuț Pucheanu crește în greutate în economia PSD de la an la an. E primarul Galațiului și, mai nou, va fi prim-vicepreședinte.

Dan Nica vorbește rar în public, dar, când s-a referit la Pucheanu a avut numai cuvinte de laudă.

„Întâi ne-am gândit la un prototip. Domnule, care ar fi prototipul pe care gălățenii și-l doresc pentru un primar? Să fie o persoană competentă, energică […] și mai ales o persoană care să reprezinte o garanție că ce spune se va și întâmpla. Domnul Pucheanu este o persoană care se încadrează exact în acest tipar”, spunea Dan Nica despre tânărul candidat Ionuț Pucheanu, în 2016, la TV Galați, potrivit Europa Liberă.

Pucheanu este la al doilea mandat de primar al Galațiului, iar în PSD a fost până acum vicepreședinte al regiunii Sud-Est. La nivel național este și prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România.

Noua stea a PSD

Marian Neacșu – Silvia Mihalcea – Viorel Hrebenciuc

Silvia Mihalcea, unul dintre noii vicepreședinți propuși de Grindeanu, este la primul mandat de deputat. A fost angajată la Parlament din 2000 încoace. De la colaborator, a ajuns expert parlamentar, consilier, vicepreședinte cu rang de secretar de stat al ANPC, director la Oficiul pentru Registrul Comerțului, secretar general-adjunct și apoi secretar general al Camerei Deputaților.

În 2017, au apărut stenograme dintr-un dosar instrumentat de procurori în care Viorel Hrebenciuc, fost lider cu greutate al PSD, și Dan Șova, fost ministru PSD al Transporturilor, erau acuzați de trafic de influență. Stenogramele ar fi fost dintr-o discuție între Hrebenciuc și generalul Dumitru Iliescu, fost șef al SPP în anii 90.

Hrebenciuc i-ar fi promis acestuia din urmă că îl va ajuta prin intermediul Silviei Mihalcea, pe care ar fi descris-o drept ,,fata mea”.

,,Viorel Hrebenciuc: La Registru e fata mea.

Dumitru Iliescu: Cine?

Hrebenciuc: Silvia.

Iliescu: Nu ştiam.

Hrebenciuc: Păi, nu a fost la cabinet la mine zece ani? E foarte bună. Vă ştie ea, nu trebuie să o cunoaşteţi.”

Dialogul a fost dezvăluit de Digi24, într-un articol din 2017. De atunci Silvia Mihalcea a rămas cunoscută drept ,,fata lui Hrebenciuc”.

Mai târziu, presa locală și centrală a scris că Mihalcea ar fi o apropiată a lui Marian Neacșu, vicepremier și lider important în PSD-ul ultimilor ani. Neacșu nu a comentat niciodată zvonurile, dar nici nu le-a infirmat.

Trioul de la Craiova, în echipa lui Grindeanu

Olguța Vasilescu – Claudiu Manda – Cosmin Vasile

La Craiova, cuplul Lia Olguța Vasilescu – Claudiu Manda conduce ostilitățile de ani de zile. Olguța Vasilescu este primarul Craiovei, Claudiu Manda este de 12 ani președinte al filialei PSD și europarlamentar.

Un nume mai puțin cunoscut este cel al lui Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj. Acesta a fost promovat chiar înainte de congresul de pe 7 noiembrie. A ajuns președinte al filialei județene, în locul lui Claudiu Manda, care va deveni omul 2 din PSD, mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu. Lia Olguța Vasilescu va face parte de drept din conducerea centrală, ca președinte al Asociației Municipiilor din România.

La conferința județeană de predare a ștafetei între Claudiu Manda și Cosmin Vasile, primul nu a uitat să-i mulțumească adevăratului baron local din Dolj, Ion Prioteasa, fost lider local și central cu influență, retras între timp din prim-plan.

Prioteasa a fost președinte al CJ Dolj din 2004 până în 2020, timp de 16 ani, adică patru mandate. În 2020, i-a călcat pe urme tânărul Cosmin Vasile. La plecare, acesta din urmă i-a înmânat o plachetă în semn de mulțumire pentru activitatea depusă, scria presa locală. Prioteasa a fost și lider al filialei județene a PSD și vicepreședinte al partidului pentru mai mulți ani. În 2013 a demisionat de la conducerea organizației de județ.

La ședința PSD Dolj de predare a ștafetei între Claudiu Manda și Cosmin Vasile, primul le-a înmânat plachete de recunoaștere a carierei politice mai multor lideri PSD locali, care au avut funcții de-a lungul timpului, printre care și lui Ion Prioteasa, scrie Gazeta de Sud.

Lia Olguța Vasilescu s-a remarcat când a urcat pe scenă cu un tricou pe care scria ,,După 12 ani de mandat, șef doar acasă!” A explicat gluma:

,,În sfârşit, nu mai este şeful meu (n.r. Claudiu Manda) la organizaţia locală şi va rămâne şef doar acasă. Avem tricouri pentru tot concediul”, notează Gazeta de Sud.

Familia Gliga și moștenirea

Vasile Gliga – Dumitrița Gliga

În Mureș, numele Gliga are o sonoritate aparte. Tatăl, Vasile Gliga, fost deputat PSD, a lăsat moștenire cariera politică fiicei. Dumitrița Gliga este la al doilea mandat de deputat și vicepreședinte PSD, funcție pe care o va păstra în următorii patru ani. Tatăl a fost de două ori deputat și lider al filialei PSD Mureș pentru mulți ani.

Pe lista de vicepreședinți ai lui Sorin Grindeanu se regăsește și președintele CJ Teleorman, Adrian Gâdea, despre care presa a scris de-a lungul timpului că ar fi un apropiat al lui Liviu Dragnea. Avansarea lui Gâdea în 2013, când a fost ales președinte al CJ Teleorman (fiind alegeri locale parțiale), a avut loc după ce Liviu Dragnea a plecat la centru să fie ministru.

A câștigat tot prin girul lui Liviu Dragnea șefia CJ în 2016, apoi a fost chemat la centru de același Dragnea, devenit președinte al PSD, pentru a fi secretar de stat la Dezvoltare, unde era omul său de încredere. Gâdea a mai câștigat de două ori șefia CJ Teleorman, dar acum fără vreun sprijin al fostului mentor politic, între timp retras din viața politică, mai ales după condamnarea la închisoare din mai 2019.

Lista completă a noilor lideri din echipa lui Grindeanu

Numărul de prim-vicepreședinți crește de la doi la cinci.

Bogdan Ivan – ministrul Energiei Victor Negrescu – europarlamentar Marius Oprescu – președinte CJ Olt Ionuț Pucheanu – primarul Galațiului Corneliu Ștefan – președinte CJ Dâmbovița

Secretar general va fi Claudiu Manda. Vicepreședinți vor fi 20 față de 16 în prezent.

Daniel Băluță – primarul sectorului 4 Dragoș Benea – vicepreședinte PSD, europarlamentar Gheorghe Cârciu – europarlamentar Francisk- Iulian Chiriac – președinte CJ Brăila Mihnea Costoiu – rectorul Universității Politehnice București, vicepreședinte PSD Vasile Dîncu – vicepreședinte PSD, fost ministru al Apărării Andrei Dolineaschi – deputat Marius Dunca – senator Doina Fedorovici – senator, fost președinte a CJ Botoșani Gabriela Firea – europarlamentar, fost primar general al Capitalei Adrian Gâdea – președinte CJ Teleorman Aladin-Gigi Georgescu – președinte CJ Mehedinți Dumitrița Gliga – deputat, vicepreședinte PSD Romeo Lungu – deputat Silvia Mihalcea – deputat Laurențiu Nistor – vicepreședinte PSD Constantin Rădulescu – președinte CJ Vâlcea Gheorghe Șoldan – președinte CJ Suceava Diana Tușa – deputat Gabriel Zetea – președinte CJ Maramureș, vicepreședinte PSD

Fără adversari, după ce a cooptat toate grupurile de interese din partid

Din lista de vicepreședinți și prim-vicepreședinți lipsește Alfred Simonis, un alt tânăr devenit foarte important în ecuația partidului în ultimii ani. A fost președinte interimar al Camerei Deputaților, după ce ani de zile a ocupat o funcție mai puțin vizibilă, dar cheie, cea de lider de grup al PSD. Acum este președinte CJ Timiș. Simonis va face parte de drept din conducerea PSD ca președinte al Uniunii Consiliilor Județene din România.

Sorin Grindeanu a decis ca niciun social-democrat să nu cumuleze mai multe funcții, ceea ce i-a permis să integreze în conducerea centrală a partidului cât mai multe curente de opinie și de interese din partid. O garanție că nimeni nu îl va deranja în viitor, pentru că fiecare a primit o bucățică din putere. De altfel, mișcarea a dat deja roade. Grindeanu aleargă singur pe culoar pentru șefia PSD, nu are niciun contracandidat. Singurul care ar fi vrut să-l concureze, senatorul Titus Corlățean, s-a retras din cursă cu aproximativ o lună înainte de congres.