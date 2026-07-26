Se aplaudă sau nu la aterizarea avionului? Răspunsul scurt: în mod normal, nu. Dar povestea este mult mai nuanțată și mult mai interesantă decât pare la prima vedere.

Chiar dacă mulți dau ochii peste cap sau râd ironic în barbă, uneori, aplauzele de la finalul unei curse aeriene sunt acceptate.

Aterizarea nu e un spectacol, iar avionul nu e o scenă. Totuși, de fiecare dată când roțile ating pista, câțiva pasageri simt nevoia să transforme momentul într-o mică ovationare. Este gestul corect?

Eticheta spune că „nu”, cultura spune „depinde”, iar experiențele reale din aviație arată altceva. Fiindcă adevărul e undeva între cele două. Într-o lume în care zborul a devenit rutină, aplauzele rămân un reflex emoțional, uneori simpatic, alteori stânjenitor, dar niciodată lipsit de poveste.

De ce nu se aplaudă, conform etichetei aviatice?

Regula generală, confirmată de experți în etichetă și foști însoțitori de bord, spune clar: aterizarea în siguranță este rezultatul normal și așteptat al unui zbor. Nu este o performanță pe care trebuie să o aplaudăm. Aplauzele pot transforma o procedură standard într-un moment teatral, ceea ce nu este în acord cu normele de protocol aeronautic.

Mai mult, piloții nici măcar nu aud aplauzele, cockpitul fiind izolat fonic. Așadar, gestul făcut cu multă veselie nu ajunge la cei cărora le este adresat.

Există și un argument de siguranță: aterizarea nu se încheie când roțile ating pista. În primele secunde pot apărea situații neprevăzute — frâne defecte și mișcări bruște ale aeronavei. Pasagerii trebuie să fie atenți la instrucțiunile echipajului, nu să fie distrați de aplauze.

Atunci de ce se aplaudă în unele țări?

Deși nu este recomandat, aplauzele la aterizare sunt profund culturale în anumite regiuni. În unele țări africane, în Filipine, Puerto Rico, Jamaica, Italia, România sau Israel, aplauzele sunt un ritual de „bun venit acasă”. Adică, un fel de reflex emoțional al comunităților care zboară des între țări.

Originea obiceiului nu este clară, dar primele mențiuni apar în presa americană în 1948. Atunci, acestea au fost cauzate de o aterizare cu probleme. Adică, gestul pare să fi fost inițial legat de situații excepționale, nu de zboruri obișnuite.

Excepția care schimbă totul

Aplauzele devin perfect justificate atunci când zborul trece printr-o situație cu adevărat dificilă:

turbulențe severe,

aterizare de urgență,

risc real gestionat impecabil de echipaj.

În astfel de momente, aplauzele sunt un gest autentic de recunoștință, nu o încălcare a etichetei. Contextul bate regula.

Ce spun piloții?

Chiar dacă nu le aud, piloții află de aplauze de la echipajul de bord. Surprinzător, unii dintre ei chiar se bucură. Și le consideră un mic compliment pentru o aterizare frumoasă, chiar dacă nu o aud direct. Alții cred că gestul ar trebui „lăsat în trecut”, cu excepția situațiilor dificile.

Ce e elegant să faci?

Pentru un zbor obișnuit, cel mai potrivit gest este un simplu „Mulțumesc!” spus la ieșirea din avion. Este politicos, personal și mult mai apreciat de echipaj decât aplauzele.