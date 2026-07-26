Liderul senatorilor AUR cere proteste ferme contra Rusiei și soluții ieftine pentru doborârea dronelor

”Faţă de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone ruseşti intră în spaţiul nostru aerian. Poate şi alte acţiuni diplomatice, mai puternice”, consideră liderul senatorilor AUR.

„Probabil că dronele ar trebui doborâte cu arme mai eficiente și mai ieftine”, mai arată liderul senatorilor AUR.

Orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată, mai arată Petrișor Peiu, care admite că nu se pricepe la proceduri, remarcând totuși că una dintre drone s-ar dovedi a fi de tipul celor utilizate de Federația Rusă.

”Probabil că ar trebui doborâte cu arme mai eficiente şi mai ieftine. Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada, tocmai de aceea România trebuie să găsească urgent o soluţie de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget “găurit” ca al nostru. În sensul acesta, timpul devine un factor esenţial pentru noi!”, afirmă Petrişor Peiu.

Imediat după ce o dronă a fost doborâtă în judeţul Buzău, vineri, AUR a transmis că Guvernul trebuie să răspundă cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spaţiul aerian naţional. Capacitatea de neutralizare ”Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această ameninţare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă şi costuri proporţionale? Pentru contracararea unei singure drone au fost angajate patru avioane de luptă, două Eurofighter şi două F-16, şi a fost utilizată o rachetă al cărei tip nu a fost încă făcut public!”, comenta AUR în comunicat. George Simion, criticat de Virgil Popescu