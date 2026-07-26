Liderul senatorilor AUR cere proteste ferme contra Rusiei și soluții ieftine pentru doborârea dronelor

AUR a transmis că Guvernul trebuie să răspundă cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spaţiul aerian naţional.

Liliana Vornicu
Liderul senatorilor AUR cere proteste ferme contra Rusiei și soluții ieftine pentru doborârea dronelor

AUR a transmis că Guvernul trebuie să răspundă cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spaţiul aerian naţional.

Petrișor Peiu scrie într-o postare pe Facebook că față de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone rusești intră în spațiul aerian românesc. „România trebuie să găsească urgent o soluție de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget «găurit» ca al nostru”, mai spune Peiu.

”Faţă de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone ruseşti intră în spaţiul nostru aerian. Poate şi alte acţiuni diplomatice, mai puternice”, consideră liderul senatorilor AUR.

„Probabil că dronele ar trebui doborâte cu arme mai eficiente și mai ieftine”, mai arată liderul senatorilor AUR.

Orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată, mai arată Petrișor Peiu, care admite că nu se pricepe la proceduri, remarcând totuși că una dintre drone s-ar dovedi a fi de tipul celor utilizate de Federația Rusă.

”Probabil că ar trebui doborâte cu arme mai eficiente şi mai ieftine. Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada, tocmai de aceea România trebuie să găsească urgent o soluţie de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget “găurit” ca al nostru. În sensul acesta, timpul devine un factor esenţial pentru noi!”, afirmă Petrişor Peiu.

Imediat după ce o dronă a fost doborâtă în judeţul Buzău, vineri, AUR a transmis că Guvernul trebuie să răspundă cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spaţiul aerian naţional.

Capacitatea de neutralizare

”Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această ameninţare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă şi costuri proporţionale? Pentru contracararea unei singure drone au fost angajate patru avioane de luptă, două Eurofighter şi două F-16, şi a fost utilizată o rachetă al cărei tip nu a fost încă făcut public!”, comenta AUR în comunicat.

George Simion, criticat de Virgil Popescu

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu l-a atacat pe George Simion pentru poziția AUR referitoare la drona doborâtă la Buzău, după ce AUR a criticat instituțiile statului că nu au neutralizat drona mai aproape de frontieră.

Virgil Popescu i-a adus aminte președintelui AUR că partidul său a votat împotriva inițiativei legislative care permitea doborârea dronelor.

„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spațiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineață, încă una. Armata a reacționat, le-a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu și partidul tău ați găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituțiile, Ministerul Apărării, guvernul, armata.

Nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona, Simioane. Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituțiilor statului român.

Îți dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricație română. Sunt rusești. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ți-am tot zis că relația pare mai degrabă într-un singur sens”, a scris liberalul pe Facebook.

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8 comentarii

  1. Sa ne spuna si noua aceste autoritati criminale ce au facut cu zecile de unitati Ghepard cumparate pe bani grei din Germania??

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  2. Aveam o inpresie mai buna de acest domn Peiu,dar se pare ca la fel cum gandesc colegii lui din alte partide politice ,la fel o face si dumnealui.

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  3. o solutie ieftina e sa tragem cu arcul in drone,o sageata chiar lucrata manual in gospodaria taraneasca ,nu import China,face minuni..daca a ajutat stramosii,exclus sa nu ne ajute

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  4. Peiu isi arata incapacitatea de a intelege realitatea , deoarece aceste drone sunt bruiate si deviate de ucraineni, nu sunt trimise intentionat.
    Ucraina are tot interesul sa ne atraga intr-un razboi care nu-i al nostru ,iar politicieni ca Peiu in loc sa fie moderat ,devine isteric.

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    1. ce conteaza de unde sunt si cine le trimite, conteaza ca impotentii speciali de la popota impreuna cu politicienii hoti si criminali au furat toate fondurile si acum nu avem cu sa le dam jos sistematic odata ce au intrat in spatiul romanesc.

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  5. Băi dom Peiu, înțeleg că le ai în mînă zilnic, știi exact fabricația…hai că ti ai dat arama pe față, ești înnebunit să parvii , așa i? Dumneata și crispatul de dungaciu, n aveți loc unul de altul 😸…de Simion ce sa zic , e ghidat ca drona din portul Constanța

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  6. Cer-shetorii din AUR cer permanent. Impozit pe cersit exista, o taxa, un TVA, macar ? Ce sa faci la 19 % in Parlament, ceri !

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