Luptă în interiorul PNL. „Puciștii” pro-Veștea și alianță cu PSD se bat cu „bolșevismul” și „progresiștii care umblă dezbrăcați” – ANALIZĂ

După ce au anulat în instanță debarcarea lor din funcții, „puciștii” din PNL își fac platforma liberal-conservatoare, în interiorul partidului. Doi liberali, până mai ieri de frunte, azi considerați „puciști”, au vorbit pentru Cotidianul despre „reforma” din interiorul PNL împotriva „bolșevismului”, a culturii „woke” și a „progresismului”. Toate cele trei curente îi sunt atribuite lui Ilie Bolojan, despre care spun că a dus economia în cap.
Luptă în interiorul PNL: woke vs. conservatori sau PSD vs. Bolojan?
Membrii PNL care și-au câștigat eticheta de „puciști” în spațiul public, după ce au susținut, alături de PSD, un premier peste capul partidului, vor să facă disidență din interior.
Ei se pretind conservatori, spre deosebire de Ilie Bolojan și adepții săi, pe care îi acuză că promovează cultura woke și progresismul, în detrimentul valorilor tradiționale care caracterizează PNL.
Fondatorul platformei liberal-conservatoare se dezice de PSD
Fondatorul platformei liberal-conservatoare este clujeanul Alin Tișe, care declară de la bun început că el nu e în nicio tabără. Totuși, este printre cei care l-au susținut pe Adrian Veștea și s-au opus ruperii oricărei relații cu PSD. Fapt pe care nu-l neagă, dar îl explică astfel: „Am susținut un guvern stabil cerut de președintele țării! Și susțin mai departe asta. Nu mă interesează nicio persoană”.
Tișe spune că nu e PSD-ist. „Spre deosebire de alți colegi care au candidat cu USL sau susținuți de PSD, eu am fost printre puținii PNL-iști din țară care niciodată, dar niciodată, nu am făcut înțelegeri cu PSD. Ci m-am luptat electoral permanent.
Ca atare, cei care azi au confiscat PNL vorbind de lupta cu PSD, până mai ieri au candidat pe liste cu PSD, au fost susținuți și de PSD. Eu nu! Așa că această regăsire a PNL în interior, pe principiile și valorile lui statutare, este o chestiune firească”, a spus Alin Tișe în discuția cu Cotidianul.
Tișe acuză „neomarxismul” din PNL
Liberalul de la Cluj mai spune că, deși face opoziție în interiorul PNL, el nu e în nicio tabără. Dar îi cheamă pe cei care se regăsesc în platforma liberal-conservatoare să i se alăture, în ceea ce se conturează totuși a deveni o tabără până la urmă.
„Eu nu fac parte din nicio tabără: nici a trădătorilor etichetați și nici a celor care au confiscat partidul și îl duc spre neomarxism. Eu susțin PNL împreună cu oamenii onești care timp de 20 de ani am activat doar aici și am adus voturi permanent pentru partid, mult peste votul electoral al partidului. Din această perspectivă vorbesc!
Cred că sunt îndreptățit! Toți care simt astfel vor ajuta acest partid să se regăsească”, a transmis Alin Tișe.
Alin Tișe adună adepți împotriva lui Bolojan
Mai mulți liberali și-au arătat susținerea public pentru inițiativa lui Alin Tișe. Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și Ionuț Stroe au lăudat platforma. Cotidianul a discutat cu unul dintre adepții platformei liberal-conservatoare anunțate de Tișe. Rareș Bogdan e exprimat plastic nevoia acestei inițiative.
„Când îți arde casa, chemi pompierii, nu te-apuci să-i ridici osanale lui Nero. Avem, prin urmare, un forum de idei, unde pot veni să se exprime toți colegii.
Mulți o fac deja. Sunt membri cu zeci de ani vechime în PNL, subliniez în PNL, nu formațiuni desprinse din PDSR, văruite ulterior”, a spus Rareș Bogdan pentru Cotidianul.ro.
„Alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică”
Rareș Bogdan face aluzie la susținerea lui Ilie Bolojan de către USR.
„Revenind la partea doctrinară, noi suntem cei care credem că alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică pe care electoratul nu o va înghiți.
Cu excepția unor curente mai noi din zona woke, românii sunt profund credincioși și nu sunt dispuși să-și abandoneze convingerile tradiționale”, a mai afirmat europarlamentarul PNL.
Rareș Bogdan idealizează sloganul „Prin noi înșine”
Deși PNL a avut sloganul „Prin noi înșine”, liberalii nu s-au sfiit de ani buni să facă alianțe de conjunctură cu PSD, ca să aibă acces la putere.
Călin Popescu Tăriceanu a fost premier cu sprijinul PSD, în 2007 și 2008. În 2012, PNL și PSD au făcut celebrul USL. Apoi, cele două partide au revenit împreună la guvernare în mandatul tandemului Nicu&Marcel. Pentru a guverna din nou împreună în 2025 și puțin din 2026.
Rareș Bogdan omite colaborările și evidențiază că PNL riscă să se depărteze de la sloganul pe care, de fapt, nu l-a respectat în cea mai mare parte a timpului.
„Un partid care consideră libertatea de exprimare valoare fundamentală, un drept câștigat cu sânge, acesta era odată PNL! Un partid de oameni care stau în picioare și au un proiect național, cu idealul ridicării capitalului românesc, nu asasinarea lui, acesta era odată PNL.
Un partid pentru care „Prin noi înșine” însemna să ai meșteri să-ți repare tancul cu care faci Marea Unire, nu să-i aduci de la Polul Nord. Acesta era odată PNL.”, spune Rareș Bogdan.
„Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL”
Europarlamentarul PNL susține că există oameni care sunt îngrijorați de alunecarea PNL către progresism și care acum sunt lângă Ilie Bolojan. El vorbește despre „bolșevism”, despre „bărbați care nu șovăie” și face o comparație cu „închisorile comuniste”.
„Ei sunt conștienți că economia este pe tobogan, dar susțin deocamdată un punctaj de partid în privința comunicării.
„Să vedem dacă vor avea curajul să stea în picioare! Au datoria să o facă, pentru că înaintașii noștri nu și-au abandonat convingerile și au sfârșit în închisorile comuniste sau la canal. Iar cei care au supraviețuit nu și-au vândul sufletul pentru funcții.
Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL. Nu formal, prin excluderi, ci prin argumente. Iar argumentul în fața căruia conștiința unui bărbat nu șovăie niciodată trebuie să fie țara sa. Căci nu este luată cu chirie, ci este spațiul vital al copiilor noștri.”, mai spune acesta.
Rareș Bogdan le declară război „progresiștilor care umblă dezbrăcați”
Europarlamentarul insinuează că Bolojan e doar un contabil, în timp ce o țară nu este „un birou contabil, care are în vedere doar două coloane, încasări și cheltuieli”.
„Pentru a conduce contabilitatea este nevoie acum doar de un soft AI, pentru o țară ai nevoie de conștiințe. Ce urmează, să distrugem chiaburii, să redistribuim proprietăți, să umblăm dezbrăcați, cum le place progresiștilor?”, se întreabă acesta.
40 comentarii
Veștejitu&Co. au băut apă după Putinică, și cum rusul vede naziști după ce și-a aruncat pastilele, așa s-au hotărât și ei să vadă leghebetei și marxiști, că au auzit ei că dă bine și nu li se mai vede thuma agățată de ciolak, pardon, ciolan.
Măi oameni buni, sunt orașe mari în țara asta în care nu te poți înțelege cu USR. Bolojan a greșit când le-a permis să se lipească de PNL. Și da, în pandemie ei vorbeau de drepturile homosexualilor și nu era momentul. Sunt de stânga, Frizt a fost la ecologiști, se duc după cum bate vântul. PNL e partid național nu de strânsură ca ăia de la Renew. Are nevoie de o aripă conservatoare la fel ca CDU, la fel ca Tory sau Republicanii. Se schimbă lumea și noi ne ocupăm de scos rahatul din Dâmbovița. Mitici.
Cat reprezinta 20 de membri de la Cluji raportat la tot partidul 0,0001 % ? Cred ca tot PNL a inghetat de frica Nicoletei Pauliuc.
tise, finul boc si blaga= triunghiul lui petrov infiltrati in brandul pnl doar pt putere, avere, deturnarEa anchetelor privind PDL, AVERIINCOMESURABILE, blaga vecin cu sediul pdl=pnl imprumtat de 1, 6 mil dolari la u ceasornicar si un mort , plus 700 mii in porbagaj si sotia, ing mecanic agricol -director juridic???lipsesc udrea, berceau si videanu????
Guzganul PSD i-a propus schimb de ceasuri iar cocalarul a inteles schimb de premieri.
Batistuta, rujatul mai nou balerinul, asta sugereaza poza.
Sub un alambic de idei care dau bine la unii analfabeti uituci, vor sa refaca USL. Ciuca si marcel ne-au adus in situatia asta sustinuti de gorghiu, batistuta, solticaru vesnic la justitie, etc. Vor sa continue jaful, nu le pasa de indatorarea Romaniei pe generatii intregi, nu le pasa de copii sinepoti care vor suporta povara hotiilor PSL
Rares Bogdan, acest element toxic din politica damboviteana, tras cu cheita de dalmatianul Cozmin Gusa, alt clujean cu epoleti, personaje imbogatite in contrapartide extrem de paguboase pentru tara, sunt ocolite de cercetare penala oare de ce? Dom’Rares poate ne spui ceva de afacerea « Aeroportul Otopeni « stii cumva de ce dosarul DNA zace la sertar si nu esti trimis in judecata pentru trafic de influenta si grup infractional organizat? Chiar nu stii?
USR= comunism în formă nouă , mult mai rău și nociv decât bolșevismul
combinatie ciudata de nazism cu comunizm
Amândouă ideologiile își au originea în marxism. Prin programe economice și discurs AUR este cel mai aproape de aceste ideologii.
Cugetare adâncă, din fundul curții.
– pesede și proxii RT
duceti-va la soros-usr !
PNL este singurul partid mare care, după nume, este NAȚIONAL. Deci, în opinia mea, el trebuia să facă ceea ce face AUR, adică să apere națiunea română în fața disoluției ei în preconizata federație Statele Unite ale Europei. PNL trebuia să lupte pentru o UE a națiunilor, nu pentru eliminarea națiunilor și crearea, pas cu pas, a federației europene. PNL trebuia să lupte contra neomarxismului (=marxismului cultural) care ne invadează pe zi ce trece, impus prin legislația UE. PNL trebuia să lupte contra bolșevismului care încă domină în România și care a omorât în închisorile comuniste făuritorii Unirii și nu să dea legea antilegionară 217/2015 care, alături de OUG 31/2002, este fundamentul legislativ al anihilării culturii (Cancel Culture de România) și urmăririi și după moarte a marilor noștri oameni de cultură interbelici. PNL trebuia să apere NAȚIONALISMUL împotriva etichetării lui ca EXTREMISM. Da, acum, eu văd clar că partidele din România trebuie să se clasifice altfel: naționale (care luptă pentru independența României, contra comunismului și neomarxismului) și antinaționale (care luptă pentru topirea României în federația UE, pentru globalizare, comunism și neomarxism). Asta explică existența divergențelor din PNL. Sper într-un viitor PNL cu adevărat NAȚIONAL.
Vorbe in vant!!! Dar concret nici un argument. Acum este lupta pt putere in PNL si pentru 2028. Romanii sunt lupi ei intre ei. Iar haitele se lupta unii cu altii pt ciolan. Natiunea romana numai conteaza de 36 de ani.
Te uiți la maninchiul de liberali autointitulati, ad-hot, conservatori și te apucă greata. Specialiștii să se autosesizeze. Nu priviți! Unul ca Bogdan Ghiolban provoacă voma, insomnie, tahicardie, prurit, constipatie.
Mă bucur că aud în sfârșit voci din PNL care îndeamnă la dezbatere internă privind viitorul PNL.
Da, PNL-ul avea/are lozinca ”prin noi înșine” care spunea esențialul, uitat acum de PNL, a cărui săgeată este ”înlănțuită” de stelele UE.
”Proclamată de către P.N.L. înainte de primul război mondial, politica prin noi înşine reflecta interesele celei mai puternice grupări a burgheziei româneşti, în speţă a celei liberale. …… teoreticianul incontestabil al politicii prin noi înşine a fost Vintilă Brătianu. …În perioada cercetată, fruntaşul liberal a fundamentat programul prin noi înşine sub forma lui integrală – aceea a naţionalismului economic. Aşa după cum au observat unii cercetători, concepţia naţionalismului economic – care a stat la baza activităţii economice a multora dintre statele europene în urma primului război mondial71 – izvora din premisa că „fiecare naţiune constituie o entitate economică autonomă, cu alte cuvinte că fiecare naţiune alcătuieşte un organism economic, de sine stătător, având interese specifice (sublinierea autorului, – n.ns.)”72. Vintilă Brătianu a dezvoltat doctrina naţionalismului economic într-o serie de studii apărute după război. …În acest cadru, Vintilă Brătianu a întrevăzut ca să se rezerve primul loc „forţelor vii ale naţiunii”, adică capitalului, muncii şi iniţiativei româneşti. … (GH. BUZATU: “O ISTORIE A PETROLULUI ROMÂNESC”
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, 671 pagini, aflată pe internet)
Tociti la coltul Rosu de partid comunist, conservele tactice alterate, culbarite in PNL, vor avea, prin ei înșiși, soarta Atlantidei.
Afară cu bolșevicii ! Afară …și din țară . Din cauza lor au murit milioane de romăni …
Zi-le domnul Bogdan, ca bine le zici!
Conducerea de acum calareste un val „de seriozitate”, dar sunt slabuti rau. Se vor prabusi cand o sa inteleaga romanii cat de rau e in economie.
Pana la urma nu-i vorba de Bolojan. E vorba despre unii membri ai unui partid, intitulat de dreapta ( ca presupusa ideologie) care tine mortis sa se alipeasca la un alt partid (cu denumire de stanga) cu o justificare goala de continut: stabilitatea tarii. Iar gruparea din partid, care ar vrea orice altceva numai sa nu fie schimbat regula „m-am facut politician pentru ciolan”, foloseste principiul stalinist: cine nu e cu noi, e impotriva noastra.
Succes! Deraierea nepermisa a acestui partid numit istoric este apanajul strict al sefului din fruntea partidului pe care vi l-ati ales. Cand veti hoara ca aceasta alegere este in detrimentul partidului si a romanilor veti lua o hotatrare sa-l inlocuiti. In primul rand are o viziune total invechita de amator despre economie, apoi sunt acuzatii nu ale noastre despre ceva influiente……poate justificate sau nu, dar sunt.
Singura sansa a PNL sa ajunga mare,ramane Bolojan!Ciurucurile ,gradatii ,conservele PSD vor trebui sa plece din PNL ,sa-si faca un ALDE 2.0 si sa linga clantele PSD si PSDan in stil taricean
Am ras mult, mai baga!
Rujatu cu Rolex a rămas în off-side!
Ce treaba are bolojan si multi altii asa-zis penelisti cu sloganul PRIN NOI INSINE? Nici n-au auzit de el, daramite sa mai si stie ca asta era SLOGANUL CALAUZITOR AL PNL-ului ADEVARAT. Ei reduc sloganul care ii avea in vedere pe romani, la ei insisi. Adica, ei se ridica/imbogatesc prin ei insisi.
Dar ce, pucistii sunt ,,prin noi insine”? Nu! Ei sunt ,,prin psd”. Niste acriti prinsi in interese transpartinice de afaceri cu psd in contracte cu statul, altii in afaceri imobiliare mascate. Nu le ajung privilegiile cu care s-au asigurat! Dati D-le Bolojan de pamant cu refulatii astea!
treaba ai tu cu o asociatie politica, ce te bagi in seama?
Sa stii ca faci o greseala, prin noi insine nu insemna pt. liberalii interbelici decat ca doar noi liberalii vom toate afacerile cu statul. Era un praf in ochi cam ca „Sa consuman romaneste”. Nu avea nicio treaba cu patriotismul. De fapt, in respectiva perioada, daca nu erai liberal, nu vedeai contracte cu statul, punct. Iar prin liberal sa intelegi ca era vorba doar de gasca de aproilpiati a lui Vintila Bratianu la care trebuia sa dai parandarat. Sloganul asta a fost reinterpretat de comunistii xenofobi ai lui Ceausescu ca fiind o virtute, dar era de fapt o nenorocire.
Pucistii nu au fos slaturi de guvernele Nicu&Marcel? Nu laudau alianta care trebuia sa dureze 100 de ani? Mai crede cineva in sinceritatea lor?Nimeni, cum nu crede nimeni in Bolojan. Decent ar fi sa se autodesfiintezexsi sa se reinventeze. Desigur, fara corifeii de azi.
BOR sa-l canonizeze pe Ilie Boloszan ( in calendarul ortodox mâine este Sfântul Ilie) . Este icoana, lumina, farul calauzitor al nației romane.
Pucistii vor sa preia PNL cu orice pret si sa preia guvernarea impreuna cu pe s e d. Nu vor cu nici un chip sa stea pe uscat, vor sa jafuiasca camara. Pentru asta vor sa neutralizeze paznicul camarii, pres PNL Bolojan
Aveti perfecta dreptate!
Cine sa faca reforma?Cei care au adus tara in situatia actuala?Exclus!
Termitele mensevice pucisto-PsDaniste, au școală bună, ruseasca, căci s-au inspirat din ideologia leninista. Intr-un final, praful se va alege de acești sabotori înrăiti, inclusiv de rujatul Bogdan Ghiolban.
Asa este ! Sunt niste sobolani lacomi si corupti , care simt pericolul sa fie aruncati la gunoi ! Si poate si altele , ca sunt bagati in multe ‘afaceri „….
Pe s e di stii il alintau pe R B batistuta si rujatu, si l-au imblanzit. Acum este cainele care linge mana care il bate.
Și tu Brutus? Tardiv! Amărâții s-au strâns la buzunar și mici întreprinzători au pus lacătul.
Multinaționale rezista fiindcă trăiesc din osânză.
Icala, cine striga, ala e…
Unde văd proștii ăștia marxism, bolșevism la Bolojan?! Nu văd nicio trăsătură a acestor curente la Bolojan, invers da.