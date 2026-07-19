Luptă în interiorul PNL. „Puciștii” pro-Veștea și alianță cu PSD se bat cu „bolșevismul” și „progresiștii care umblă dezbrăcați” – ANALIZĂ

După ce au anulat în instanță debarcarea lor din funcții, „puciștii” din PNL își fac platforma liberal-conservatoare, în interiorul partidului. Doi liberali, până mai ieri de frunte, azi considerați „puciști”, au vorbit pentru Cotidianul despre „reforma” din interiorul PNL împotriva „bolșevismului”, a culturii „woke” și a „progresismului”. Toate cele trei curente îi sunt atribuite lui Ilie Bolojan, despre care spun că a dus economia în cap.

Luptă în interiorul PNL: woke vs. conservatori sau PSD vs. Bolojan?

Membrii PNL care și-au câștigat eticheta de „puciști” în spațiul public, după ce au susținut, alături de PSD, un premier peste capul partidului, vor să facă disidență din interior.

Ei se pretind conservatori, spre deosebire de Ilie Bolojan și adepții săi, pe care îi acuză că promovează cultura woke și progresismul, în detrimentul valorilor tradiționale care caracterizează PNL.

Fondatorul platformei liberal-conservatoare se dezice de PSD

Fondatorul platformei liberal-conservatoare este clujeanul Alin Tișe, care declară de la bun început că el nu e în nicio tabără. Totuși, este printre cei care l-au susținut pe Adrian Veștea și s-au opus ruperii oricărei relații cu PSD. Fapt pe care nu-l neagă, dar îl explică astfel: „Am susținut un guvern stabil cerut de președintele țării! Și susțin mai departe asta. Nu mă interesează nicio persoană”.

Tișe spune că nu e PSD-ist. „Spre deosebire de alți colegi care au candidat cu USL sau susținuți de PSD, eu am fost printre puținii PNL-iști din țară care niciodată, dar niciodată, nu am făcut înțelegeri cu PSD. Ci m-am luptat electoral permanent.

Ca atare, cei care azi au confiscat PNL vorbind de lupta cu PSD, până mai ieri au candidat pe liste cu PSD, au fost susținuți și de PSD. Eu nu! Așa că această regăsire a PNL în interior, pe principiile și valorile lui statutare, este o chestiune firească”, a spus Alin Tișe în discuția cu Cotidianul.

Tișe acuză „neomarxismul” din PNL

Liberalul de la Cluj mai spune că, deși face opoziție în interiorul PNL, el nu e în nicio tabără. Dar îi cheamă pe cei care se regăsesc în platforma liberal-conservatoare să i se alăture, în ceea ce se conturează totuși a deveni o tabără până la urmă.

„Eu nu fac parte din nicio tabără: nici a trădătorilor etichetați și nici a celor care au confiscat partidul și îl duc spre neomarxism. Eu susțin PNL împreună cu oamenii onești care timp de 20 de ani am activat doar aici și am adus voturi permanent pentru partid, mult peste votul electoral al partidului. Din această perspectivă vorbesc!

Cred că sunt îndreptățit! Toți care simt astfel vor ajuta acest partid să se regăsească”, a transmis Alin Tișe.

Alin Tișe adună adepți împotriva lui Bolojan

Mai mulți liberali și-au arătat susținerea public pentru inițiativa lui Alin Tișe. Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și Ionuț Stroe au lăudat platforma. Cotidianul a discutat cu unul dintre adepții platformei liberal-conservatoare anunțate de Tișe. Rareș Bogdan e exprimat plastic nevoia acestei inițiative.

„Când îți arde casa, chemi pompierii, nu te-apuci să-i ridici osanale lui Nero. Avem, prin urmare, un forum de idei, unde pot veni să se exprime toți colegii.

Mulți o fac deja. Sunt membri cu zeci de ani vechime în PNL, subliniez în PNL, nu formațiuni desprinse din PDSR, văruite ulterior”, a spus Rareș Bogdan pentru Cotidianul.ro.

„Alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică”

Rareș Bogdan face aluzie la susținerea lui Ilie Bolojan de către USR.

„Revenind la partea doctrinară, noi suntem cei care credem că alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică pe care electoratul nu o va înghiți.

Cu excepția unor curente mai noi din zona woke, românii sunt profund credincioși și nu sunt dispuși să-și abandoneze convingerile tradiționale”, a mai afirmat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan idealizează sloganul „Prin noi înșine”

Deși PNL a avut sloganul „Prin noi înșine”, liberalii nu s-au sfiit de ani buni să facă alianțe de conjunctură cu PSD, ca să aibă acces la putere.

Călin Popescu Tăriceanu a fost premier cu sprijinul PSD, în 2007 și 2008. În 2012, PNL și PSD au făcut celebrul USL. Apoi, cele două partide au revenit împreună la guvernare în mandatul tandemului Nicu&Marcel. Pentru a guverna din nou împreună în 2025 și puțin din 2026.

Rareș Bogdan omite colaborările și evidențiază că PNL riscă să se depărteze de la sloganul pe care, de fapt, nu l-a respectat în cea mai mare parte a timpului.

„Un partid care consideră libertatea de exprimare valoare fundamentală, un drept câștigat cu sânge, acesta era odată PNL! Un partid de oameni care stau în picioare și au un proiect național, cu idealul ridicării capitalului românesc, nu asasinarea lui, acesta era odată PNL.

Un partid pentru care „Prin noi înșine” însemna să ai meșteri să-ți repare tancul cu care faci Marea Unire, nu să-i aduci de la Polul Nord. Acesta era odată PNL.”, spune Rareș Bogdan.

„Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL”

Europarlamentarul PNL susține că există oameni care sunt îngrijorați de alunecarea PNL către progresism și care acum sunt lângă Ilie Bolojan. El vorbește despre „bolșevism”, despre „bărbați care nu șovăie” și face o comparație cu „închisorile comuniste”.

„Ei sunt conștienți că economia este pe tobogan, dar susțin deocamdată un punctaj de partid în privința comunicării.

„Să vedem dacă vor avea curajul să stea în picioare! Au datoria să o facă, pentru că înaintașii noștri nu și-au abandonat convingerile și au sfârșit în închisorile comuniste sau la canal. Iar cei care au supraviețuit nu și-au vândul sufletul pentru funcții.

Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL. Nu formal, prin excluderi, ci prin argumente. Iar argumentul în fața căruia conștiința unui bărbat nu șovăie niciodată trebuie să fie țara sa. Căci nu este luată cu chirie, ci este spațiul vital al copiilor noștri.”, mai spune acesta.

Rareș Bogdan le declară război „progresiștilor care umblă dezbrăcați”

Europarlamentarul insinuează că Bolojan e doar un contabil, în timp ce o țară nu este „un birou contabil, care are în vedere doar două coloane, încasări și cheltuieli”.

„Pentru a conduce contabilitatea este nevoie acum doar de un soft AI, pentru o țară ai nevoie de conștiințe. Ce urmează, să distrugem chiaburii, să redistribuim proprietăți, să umblăm dezbrăcați, cum le place progresiștilor?”, se întreabă acesta.