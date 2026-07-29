Mai multe televiziuni, în fața CNA după o postare a liderului UDMR despre refuzul de a-l susține pe Veștea premier

Mesajul din 16 iunie era despre decizia de a nu-l susține pe Adrian Veștea să-și facă un guvern, după ce a fost desemnat de președintele Nicușor Dan.

Faptul că postarea era în limba maghiară le-a permis mai multor televiziuni să improvizeze, să facă speculații fără legătură cu cele postate sau sau să refuze comentariul, ceea ce unii membri ai CNA au considerat a fi un act de discriminare și de dezinformare, scrie Pagina de Media.

Postarea lui Kelemen Hunor, tradusă

„Consiliul Permanent al Uniunii a analizat situaţia politică actuală, raportul de forţe din Parlament şi interesele comunităţii maghiare din Transilvania.

În actualul context, nu sunt întrunite condiţiile pentru ca UDMR să participe la negocierile pentru formarea unui guvern condus de Adrian Veştea sau să îşi asume un rol în executivul pe care acesta intenţionează să îl formeze.

Considerăm în continuare că soluţia corectă trebuie să pornească de la realităţile parlamentare. Partidele fostei coaliţii trebuie să revină la masa negocierilor şi, printr-un dialog politic deschis, să ajungă la un acord privind o soluţie funcţională: fie un guvern majoritar, fie un guvern minoritar susţinut în baza unor condiţii clare.

Având în vedere actualul raport de forţe din Parlament, guvernul Veştea s-ar putea baza doar pe o majoritate incertă, netransparentă şi inacceptabilă din punct de vedere politic. Potrivit calculelor noastre, pentru învestirea unui astfel de guvern ar fi nevoie inclusiv de sprijinul unor partide extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică solidă.

O guvernare stabilă nu poate fi construită pe sprijinul extremiştilor, pe înţelegeri de culise şi pe voturi incerte. România nu îşi poate permite încă o improvizaţie. UDMR nu a primit un mandat din partea comunităţii maghiare din Transilvania pentru a susţine un astfel de demers.”

Antena 3 CNN, B1 TV, România TV – iertate, Realitatea Plus – în analiză

În atenţia CNA au fost emisiuni difuzate de Antena 3 CNN, B1 TV, România TV şi Realitatea Plus.

În cazul Antena 3 CNN, B1 TV şi România TV, derapajele din primele ediţii au fost corectate în emisiunile ulterioare, spune CNA, astfel că nu au fost formulate propuneri de sancţionare.

Realitatea Plus rămâne în analiză pentru că reprezentantul televiziunii a lipsit de la şedinţă, iar CNA va relua analiza într-o şedinţă viitoare.

Explicațiile televiziunilor

Antena 3, în prima ediţie acuza postarea liderului UDMR că este o „misiune de şantaj care vine din străinătate”.

Întrebat de ce, din cei nouă invitați, niciunul nu a susținut acest narativ, reprezentantul postului a spus că la ediția viitoare a fost adus un specialist care a demontat orice teorie a conspirației. „Prima ediţie nu era foarte bine informată”, a spus acesta.

B1TV a fost criticată pentru reacția moderatorilor emisiunii „Bună, România!” și pentru mesajul afișat.

„Mesajul pe care l-aţi afişat pe 16 nu are nicio legătură cu punctul de vedere oferit de Kelemen Hunor. Cu faptul că au fost sunaţi de la Budapesta să le spună să nu voteze cu Guvernul”, i-a reproșat un membru CNA reprezentantului postului.

Mai mult, un membru al echipei de moderatori a spus că nu vorbesc cu Kelemen pentru că mesajul nu este în limba română, motiv pentru ca un membru CNA să acuze postul de discriminare.

De menționat că emisiunea este una de satiră și umor.

Întrebat de reprezentantul postului de ce este discriminare, membrul CNA i-ar fi reproșat că „aşa se produce dezinformarea, de la o bucăţică de adevăr la care se adaugă o minciună”.

În cazul România TV, Consiliul a analizat discuția dintr-o ediție a emisiunii „În punctul culminant”.

„Am văzut că l-aţi invitat la emisiunea «În punctul culminant» pe domnul Dan Andronic. El a spus că ştie sigur că domnul Peter Magyar l-a sunat pe Kelemen Hunor. Moderatorul nu a intervenit şi nu a cerut nicio dovadă”, i-a reproșat un membru CNA reprezentantului postului.

„Intervenţia moderatorului a fost chiar postarea domnului Kelemen Hunor”, a răspuns reprezentantul postului, audiat la CNA. Ulterior, spune acesta, același Dan Andronic în a doua intervenție a spus că nu are informaţia că Peter Magyar l-a sunat pe Kelemen Hunor.