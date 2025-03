Maia Sandu: ”Suveranitatea aparține poporului, nu se dictează de la Moscova„

Maia Sandu a arătat, sâmbătă, la finalul unei întrevederi pe care a avut-o cu Ilie Bolojan, că suveranitatea aparține poporului, „nu se dictează de la Moscova„.

Liderul de la Chișinău a mai spus că ”Republica Moldova și România trec fiecare prin momente dificile. Vedem în jurul nostru tentative de destabilizare, atacuri hibride, corupție electorală, ne confruntăm cu o propagandă agresivă, cu minciuni menite să ne divizeze și să slăbească încrederea oamenilor în democrație„.

(…)securitatea României este securitatea Republicii Moldova. Iar împreună, uniți sub steagul Uniunii Europene, vom fi și mai puternici(…)am toată încrederea că vom continua să protejăm alegerile libere, să combatem corupția electorală în orice formă s-ar deghiza și să apărăm dreptul cetățenilor noștri de a decide singuri viitorul lor, pentru că asta e suveranitate, oamenii, poporul să decidă ce viață își doresc, nu Moscova”, a afirmat Maia Sandu.

România, „cel mai bun prieten”

”România este cel mai important partener al Republicii Moldova, cel mai bun prieten, cel mai puternic avocat, umărul pe care ne sprijinim la greu și alături de care mergem înainte.

De-a lungul anilor, România ne-a fost mereu alături, cu sprijin concret, cu proiecte care îmbunătățesc viața oamenilor, cu o voce clară și fermă în susținerea parcursului nostru european. Împreună am construit drumuri, am renovat școli și grădinițe, am conectat rețele de energie și am investit în satele noastre. România este un partener de încredere în eforturile noastre de a deveni un stat modern, european. Dincolo de proiectele comune, ne leagă o viziune pentru viitor, ne leagă dorința de a trăi în pace, în libertate, în democrație”, a mai spus Maia Sandu.

Președintele Republicii Moldova a avocat trecutul țării sale, arătând că „Moscova a vrut să ne șteargă identitatea, să ne omoare limba și cultura„.

Astăzi suntem aici, dovedind că am rezistat, că suntem mai puternici decât cei care au vrut să ne dezrădăcineze și să ne reducă la tăcere, că suveranitatea aparține poporului, nu se dictează de la Moscova, nu se cumpără cu bani murdari, a mai precizat Sandu.

Ilie Bolojan a afirmat, la rândul său, că ”modul în care se va obține pacea pentru Ucraina va influența decisiv„ securitatea comună a României și a Republicii Moldova.

”Am avut un schimb de opinii privind implicațiile discuțiilor despre pacea în Ucraina și importanța strategică a regiunii Mării Negre.

România și Republica Moldova insistă ca nicio decizie privind pacea în Ucraina și nici o decizie privind viitorul poporului ucrainean să nu poată fi luată fără Ucraina și fără garanții de securitate corespunzătoare.

Modul în care se va obține pacea pentru Ucraina va influența decisiv securitatea noastră comună. Am subliniat și faptul că formatul de dialog trilateral România – Republica Moldova – Ucraina este esențial pentru aprofundarea conectivității celor trei state, mai ales în domeniul energiei”, a precizat Bolojan