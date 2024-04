Marcel Ciolacu: Piedone poate să mă sune dacă doreşte

După ce joi afirma că a incheiat orice dialog cu Piedone căruia îi voia retrasă candidatura la Primăria Capitalei, Marcel Ciolacu s-a sucit.

Întrebat dacă mai sunt şanse de discuţii cu Cristian Popescu-Piedone, liderul PSD a spus: „Eu am spus ce văd eu că este corect. Dacă dânsul doreşte, poate să mă sune, dar eu vă spun, uitându-mă la dumneavoastră, că va câştiga doamna Firea cu tot cu candidatura domnului Piedone depusă”.

Ce zicea Marcel Ciolacu joi

„Vă rog frumos, am încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru domnul Cristian Popescu Piedone. Eu am spus că trebuie să ne gândim la ce avem de construit pentru Bucureşti, să nu încercăm să rămânem blocaţi în visele personale şi cu asta am încheiat”, a precizat el.