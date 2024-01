Piedone crede că ne paște un pericol. ”Va râde de NOI… cât de curând!”

În plină efervescență politică, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se arată îngrijorat de viitorul omenirii. Nu vede cu ochi buni Inteligența Artificială și crede că ne paște un pericol.

”Acum, ne bucurăm că ne-a trimis câteva firimituri de confort în viață!

Plătim să avem din nebunia ei măcar un bec și-o priză! Ba ne fălim și dacă vremelnic îi împrumutăm o piesă din imensu-i puzzle ștrengăresc!

Astăzi… râdem! Dar… conștientizăm, oare, că EA va râde de NOI în viitorul care deja se conturează?

Dacă astăzi oglinda mi-e martora clară și mută a tot ceea ce am fost, a tot ceeea ce am realizat, a tot ceea ce am pierdut, a tot ceea ce am visat, a tot ceea ce am irosit, a tot ceea ce sunt… Cum va fi mâine? Ce va fi poimâine?

Când inteligența artificială îmi va înlocui oglinda cu vreo născocire mai deșteaptă ca omul… îmi voi vedea traseul vieții doar prin amintiri?

Atunci, evoluția omului care sunt… mi-ar fi, probabil, redată fix ca-n clipul atașat. Morala… e, momentan, în ceață!

Concluzia personală este însă aceasta:

Dacă nu conștientizăm că trebuie să rămânem oameni și să avem grijă doar de pământ și de oameni, INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ va râde de NOI… cât de curând!”, avertizează primarul sectorului 5 Cristian Popescu Piedone, într-o postare pe Facebook.