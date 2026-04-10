UPDATE: În urma discuției, Oana Țoiu a declarat că acest parteneriat este mai important ca niciodată pentru siguranța regiunii, dar că vrea să vadă și o colaborare economică mai strânsă. Ministra a subliniat că România este un partener de încredere pe Flancul Estic.

„Am pus în convorbirea noastră un accent deosebit pe securitate, dezvoltare economică și pe prioritățile comune care vor ghida întâlnirile noastre la nivel înalt din acest an”, a spus ministra.

Totodată, șefa MAE a anunțat că politicieni din Congresul SUA vor veni în vizită în România până la finalul anului, printr-un nou program de schimburi culturale și educaționale. Oana Țoiu a explicat că își dorește ca partenerii americani să ne cunoască mai bine universitățile și antreprenorii din tehnologie, deoarece „diplomația înseamnă prezență și cunoaștere directă”.



Știrea inițială

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, joi, cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost ”un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”.

Cei doi au analizat şi extinderea cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice.

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Potrivit acestuia, secretarul de stat şi ministrul Afacerilor Externe au analizat, de asemenea, posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile

apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv în ceea ce priveşte proiectele de gaze offshore şi cele nucleare civile.