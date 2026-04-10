UPDATE Marco Rubio laudă parteneriatul cu România în discuția cu Oana Țoiu

Oana Țoiu și Marco Rubio au discutat despre securitatea pe Flancul Estic și noi proiecte în energie și tech. Ministra a anunțat vizite ale Congresului SUA în România.

Redactia Cotidianul - redactor
UPDATE Marco Rubio laudă parteneriatul cu România în discuția cu Oana Țoiu

Oana Țoiu și Marco Rubio au discutat despre securitatea pe Flancul Estic și noi proiecte în energie și tech. Ministra a anunțat vizite ale Congresului SUA în România.

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, joi, cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost ”un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”.

UPDATE: În urma discuției, Oana Țoiu a declarat că acest parteneriat este mai important ca niciodată pentru siguranța regiunii, dar că vrea să vadă și o colaborare economică mai strânsă. Ministra a subliniat că România este un partener de încredere pe Flancul Estic. 

„Am pus în convorbirea noastră un accent deosebit pe securitate, dezvoltare economică și pe prioritățile comune care vor ghida întâlnirile noastre la nivel înalt din acest an”, a spus ministra.

Totodată, șefa MAE a anunțat că politicieni din Congresul SUA vor veni în vizită în România până la finalul anului, printr-un nou program de schimburi culturale și educaționale. Oana Țoiu a explicat că își dorește ca partenerii americani să ne cunoască mai bine universitățile și antreprenorii din tehnologie, deoarece „diplomația înseamnă prezență și cunoaștere directă”.


Știrea inițială

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, joi, cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost ”un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”.

Cei doi au analizat şi extinderea cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice.

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Potrivit acestuia, secretarul de stat şi ministrul Afacerilor Externe au analizat, de asemenea, posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile

apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv în ceea ce priveşte proiectele de gaze offshore şi cele nucleare civile.

România și SUA, la aceeași masă. Ce a reușit să discute Oana Țoiu, șefa MAE, la Trump acasă

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7 comentarii

  1. Povestea cu fata lui Ponta care nu a fost lasata sa urce in avion din anumite dispozitii trasate de la Bucuresti ,sa bagat si asta la fel ca celelalte sub pres ?

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  3. Și Zele a lăudat „prietenia” dintre popoarele noastre! Interesul poarta fesul! Oricum, sclavii nu au niciun cuvânt de spus!

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  4. A fi dusmanul Americii poate fi periculos , dar a fi prietenul Americii este fatal . America nu are prieteni , doar interese . Afirmatie facuta de Henry Kisinger , secretar de stat SUA , 1973 – 1977 .

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  6. Gandire specific americana – promoveaza securitatea in Orientul Mijlociu BOMBARDAND O TARA CARE NU I-A ATACAT NICIODATA. Natie nascuta prin MINCIUNI SI CRIME este INCAPABILA sa traiasca altfel decat prin MINCIUNI SI CRIME.

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  7. Credeam ca cumetriile sunt marca romaneasca. Uite ca ne inselam. Fiecare isi intareste si-si rezolva interesul, folosindu-se de niste slugi inconstiente. La noi sunt destule. In fruntea tarii.

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