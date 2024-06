Marea împăcare dintre China şi Australia

Premierul Chinei Li Qiang vizitează duminică o importantă regiune viticolă din Australia afectată de sancţiuni chineze care au fost ridicate recent, simbol al reluării relaţiilor comerciale dintre cele două ţări, transmite AFP.

Aflat în Australia de sâmbătă, Li Qiang urma să viziteze şi o mină de litiu din Perth, în Australia de Vest, înainte de a se discuta luni cu omologul său australian, Anthony Albanese, mai multe subiecte spinoase: drepturile omului, influenţa Chinei în Pacific şi comportamentul considerat „periculos” al armatei chineze în regiune.

„Respectul reciproc, căutarea unui teren comun, în timp ce lăsăm deoparte diferenţele, şi cooperarea (…) constituie un pas important pentru dezvoltarea relaţiilor dintre China şi Australia”, a afirmat Li Qiang sâmbătă într-un comunicat.

O nouă ilustrare a „diplomaţiei panda” a Beijingului, care îşi trimite urşii pe tot globul pentru a pecetlui îmbunătăţirea relaţiilor sale diplomatice, Li Qiang a marcat o primă etapă duminică la Grădina Zoologică din Adelaide, în sudul ţării. El a întrebat despre starea de sănătate a celor doi panda uriaşi împrumutaţi din China în 2009.

„Panda au jucat un rol important în viaţa multor familii din Adelaide şi sperăm că acest lucru va continua”, a declarat ministrul australian de externe, Penny Wong, într-un interviu la televiziune difuzat în aceeaşi zi.

In a less than shocking development Li Qiang announces Adelaide will indeed be lent a new pair of pandas to replace Wang Wang / Fu Ni. SA Premier Peter Malinauskas sort of feigns a look of pleasant surprise at the announcement before everyone vaguely nods/bows (?!) and applauds pic.twitter.com/hrpRXE8Dil

— Stephen Dziedzic (@stephendziedzic) June 16, 2024