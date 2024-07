Cum îţi iei reţeta. Schimbare anunţată de CNAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va avea, în aproximativ doi ani, un nou sistem informatic, cu o capacitate de lucru „net superioară” actualei platforme, care va permite debirocratizarea sistemului, a afirmat, vineri, Valeria Herdea, preşedinta CNAS, la bilanţul activităţii la şase luni de la preluarea mandatului.

Ea a precizat că a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate – PIAS”, care va permite ca, în termen de doi ani, cu ajutorul finanţării europene, CNAS să aibă practic un nou sistem informatic, cu o capacitate de lucru „net superioară” actualei platforme.

„Noua platformă informatică va cuprinde absolut tot ce este la acest moment, precum şi foarte multe noutăţi. Încercăm să facem în aşa fel încât un cetăţean român să-şi poată lua reţeta de oriunde din Europa, nu doar din România, să nu mai existe pe formă de hârtie. În al doilea rând, se vor face demersuri în această nouă platformă încât fiecare cetăţean să-şi poată accesa propriul dosar electronic, dar şi de securizare a acestor date. Vorbim despre redimensionarea acestei platforme pe care noi o avem acum şi reînnoirea ei. Se rescrie practic această platformă şi încercăm nu doar să o redimensionăm, dar să o facem interoperabilă, aşa încât toţi furnizorii de servicii medicale să poată vedea dosarul unui pacient, în aşa fel încât să-l poată ajuta, să poată interveni şi să simplifice viaţa şi traseul pacientului. Plus că va avea o interfaţă prietenoasă, care va permite inclusiv accesul persoanelor cu dizabilităţi la a prelua date şi la a accesa propriul dosar. (…) Sunt foarte multe lucruri care vor facilita accesul pacientului la servicii medicale, inclusiv sistemul de programare, inclusiv sistemul de accesare a diverselor specialităţi. Sunt paşi importanţi care se fac, dar care durează foarte mult”, a explicat Valeria Herdea.

Potrivit preşedintei CNAS, baza noii platforme informatice o constituie securizarea datelor. „Baza, cel mai important deziderat al nostru, este securizarea datelor tuturor românilor, avem nevoie de securitate cibernetică mai mult ca oricând. (…) Sistemul asigură confidenţialitatea datelor noastre şi nu intrarea în aceste sisteme. Mai mult ca oricând avem nevoie de asta”, a evidenţiat Herdea.

Tot la capitolul debirocratizare, preşedinta CNAS s-a referit la sistemul e-factura, care a fost implementat şi în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi la demararea procesului de organizare şi funcţionare a Punctului Naţional de Contact în materie de e-Sănătate în domeniul asistenţei medicale transfrontaliere pentru implementarea Reţetei Electronice la nivel European, precum şi a Rezumatului Pacientului.

Valeria Herdea a fost întrebată, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă există fonduri până la sfârşitul anului pentru toate capitolele pe care trebuie să le acopere CNAS ca finanţare.

Ea a menţionat că şi-ar dori să spună că are bani până la finalul anului, dar nu este aşa.

”La acest moment, asistenţa medicală prespitalicească este acoperită. Toate cele trei segmente, segmentul de medicină dentară, de medicină de paraclinic, care va avea o creştere de 0,5 în trimestrul 4 şi, sigur, partea de medicină de familie. Ceea ce putem spune este că se depun eforturi pentru ca şi spitalul să fie acoperit, dar avem sigur, restricţii. Nu restricţii, nu mă înţelegeţi greşit. Avem, din păcate, limitări ale capacităţii noastre, pentru că nu ştim în acest moment câţi pacienţi vor veni. E o perioadă, să zicem, de uşoară, foarte uşoară acalmie, dar grevată de probleme administrative foarte mari, această perioadă de trecere de la introducerea noului contract”, a afirmat Valeria Herdea.

”Mi-aş dori să pot să spun că da, am bani pentru tot până la sfârşitul anului. Nu am suficienţi bani. Am bani foarte drămuiţi, atât de drămuiţi încât mă uit aşa… Dar asta nu înseamnă că nu avem promisiunea că vom fi susţinuţi şi că vom putea merge înainte. Ceea ce v-am comunicat este ceea s-a realizat. Ceea ce dorim, nu am cum să comunic în acest moment, decât da, voi face efortul împreună cu echipa mea, să facem în aşa fel încât fiecare decident să înţeleagă că fără sănătate nu se poate. Că, din păcate, starea de sănătate este cea care este, că nu există încă prevenţia dezvoltată la nivelul care ne-am dorit, că încă nu ştim să mergem la medicul de familie pentru că spunem că nu vrem, nu avem timp şi sănătatea noastră se duce pe apa sâmbetei şi nu în ultimul rând mergem în stadiul aproape terminal de boală. Asta este gravitatea”, a afirmat Valeria Herdea.

Ea a precizat că atunci când un pacient ajunge la spital în stadiul terminal de boală costurile pentru tratament le depăşesc pe cele pentru o mie de pacienţi aflaţi în stadiul de prevenţie.

”Ajungem în situaţii grave în care au nevoie de intervenţii majore şi atunci costurile pentru un astfel de pacient care vine în ultimul stadiu depăşesc costurile a poate a 1000 de pacienţi care ar merge în stadiul de prevenţie. De asta tot spunem, orice estimare am face, niciuna nu este fericită sau exactă. Pentru că va veni perioada de toamnă, oamenii se vor întoarce din concediu, după cum vedeţi cresc şi cazurile de COVID, după cum vedeţi încă suntem în epidemie de rujeolă şi după cum vedeţi acoperirea vaccinală scade şi multe alte lucruri care ar putea să ne sprijine pe partea de prevenţie se duc în jos”, a mai declarat Valeria Herdea.