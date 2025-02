Meghan, suspectată că flirtează cu William

Nici că o place cineva pe Meghan Markle prin Marea Britanie. Orice ar face americanca este întors pe toate părțile. Și apoi criticat la greu. Cea mai recentă acuzație care i se aduce? Flirtează cu William.

Acum, o nouă carte a expertului regal și jurnalistului Tom Quinn sugerează că maniera în care îl atinge fosta actriță l-a făcut pe moștenitorul tronului britanic să se simtă „incomodat”.

Într-un extras din Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, autorul a adăugat că „îmbrățișarea și sărutarea pe obraji ale ducesei au alimentat bârfele în rândul personalului despre faptul că Meghan ar cocheta cu William”.

Evident că nu a fost, dar atmosfera tensionată cauzată de toată emoția sensibilă (și bârfele rezultate) a adâncit ruptura dintre frați”, a susținut domnul Quinn.

Cartea sa, care va fi publicată pe 18 februarie, oferă o privire asupra familiei regale de la membrii personalului care i-au slujit.

Ei și-au amintit cum Kate și William au găsit-o pe Meghan „încântătoare” când a început să se întâlnească cu Prințul Harry. Cu toate acestea, „tensiunile” se pare că s-au dezvoltat datorită „abordării calde, prietenoase, îmbrățișate-cu toată lumea” a ducesei.

Se presupune că și-ar îmbrățișa cumnatul, de exemplu, „practic de fiecare dată” când se vedeau.

— Kate, William și Charles aveau tendința să tresare când ea s-a mutat pentru o îmbrățișare. Meghan a fost de înțeles rănită, deoarece se pare că toată lumea îi îmbrățișează pe toată lumea din California’, a scris autorul.

În serialul lor Netflix Harry & Meghan, starul Suits, în vârstă de 43 de ani, a declarat că nu știa toate regulile Casei Regale și că de felul ei ii place să îmbrățișeze pe toată lumea. Nu a realizat însă, mai susține ea, că în acest fel ar putea crea confuzie printre britanicii care nu sunt chiar cei mai calzi din lume.

Harry și-a amintit, de asemenea, prima întâlnire aparent incomodă dintre acum soția sa și fratele și cumnata lui.

El a susținut că William „s-a retras” de la îmbrățișarea lui Meghan și a descris momentul în care și-a prezentat iubita fratelui său drept o „coliziune clasică a culturilor”.

Întâlnirea a avut loc la sfârșitul anului 2016, în apartamentul Prințului și Prințesei de Wales din Palatul Kensington, cu puțin timp înainte ca Harry și William să plece într-o excursie.

Dând un anumit context întâlnirii ciudate, Prințul Harry a spus că fratele său nu ar îmbrățișa de obicei pe cineva pe care nu-l cunoștea.

În schimb, Harry a explicat că acesta a fost doar modul lui Meghan de a saluta străinii.