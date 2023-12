Mesaj pentru România în inima New York-ului

De Ziua Națională a României, Times Square s-a colorat în roșu, galben și albastru.

De asemenea, începând din 1 Decembrie, precum şi pe parcursul anului 2024, opt branduri româneşti vor trăi ”visul american”prin intermediul proiectului „365 Days of Romania in Times Square”.

Brandul care a spart gheaţa şi a apărut în Times Square pe 1 Decembrie este Arctic, cel mai puternic brand românesc, conform studiului realizat de compania de cercetare Unlock Market Research şi Biz în 2023.

De asemenea, au răspuns pozitiv proiectului şi brandurile: Romstal, Vola.ro, Aqua Carpatica, Bittnet Group, Eazy Insure, Metaminds, 5togo. Toate acestea îşi vor începe campaniile de promovare în 2024.

„Prin „365 Days of Romania in Times Square”, timp de un an de zile, vor fi promovate, în fiecare zi, un brand, o valoare sau un produs românesc chiar în centrul New York-ului. Vizibilitatea este asigurată în România de echipa Biz pe toate canalele media, iar brandurile care îşi doresc să ia parte la această iniţiativă vor putea beneficia de consultanţă din partea Brand Growers – agenţie specializată de consultanţă, design şi retorică de brand”, menţionează cei trei iniţiatori ai proiectului.

365 Days of Romania in Times Square este un proiect „Go big, or go Home”, prin care sunt promovate valorile româneşti la nivel global. Proiectul este deschis atât brandurilor internaţionale care doresc să transmită un mesaj despre valorile româneşti, cât şi brandurilor locale şi antreprenoriale care vor să facă parte din această iniţiativă.