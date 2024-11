”Mesajul Mișcării Naționale a Ofițerilor Patrioți”, un fals grosolan?

A devenit deja viral pe Internet mesajul de sustinere al lui Marcel Ciolacu in campania prezidentiala “semnat” in ziarul Gandul.ro de 13 generali si ofiteri in retragere intitulat Miscarea Nationala a Generalilor si Ofiterilor Superiori Patrioti.

De la prima vedere este un fals grosolan, intrucat:

1. Este pentru prima data cand aflam de existenta unei astfel de organizatii, nealiniata in Forumul Structurilor Asociative din Aparare.

2. O “miscare nationala” nu are cum sa-l sprijine pe liderul PSD si primministru al Romaniei intr-o coalitie subordonata neconditionat Bruxellesului, Washingtonului si altor cateva capitale occidentale, in virtutea careia Armata Romaniei a ajuns la sapa de lemn, rolul ei fiind preluat treptat de forte din SUA si alte tari aliate.

3. In mod logic, o adevarata miscare “nationala”, formata din militari sau civili, nu poate sustine decat un candidat suveranist .

4. Primul dintre semnatarii de pe lista, Generalul Decebal Ilina, pe care il cunosc bine, nu s-a amestecat si nu se amesteca in politica, fiind un patriot adevarat, nu unul autodeclarat. Din acesta postura in guvernarea Nastase (2001-2004) a acceptat functia de secretar de stat in Ministerul Economiei responsabil cu industria de aparare si s-a straduit sa faca tot ce se poate pentru stoparea caderii si revigorarea sectorului. Si tot din aceasta postura a raspuns in ultimii ani solicitarilor din partea presei, participand la o serie de talk-show-uri ca un excelent profesionist neangajat politic, fie ca se vorbea despre industria de aparare, fie ca tema discutiilor era legata de razboiul din Ucraina sau alte evolutii pe plan militar din lume. Am asentimentul domniei sale si al altor camarazi fosti subordonati sa dau aceasta dezmintire si sunt convins ca majoritatea angajatilor din fabricile pe care le-a coordonat vor fi de accord cu mine.

5. Daca avem in vedere un articol devenit si el viral pe internet in urma cu mai bine de doi ani, in care Contraamiralul Romulus Haldan isi expunea cu curaj punctul de vedere privind situatia actuala a tarii si Armatei, putem sa fim siguri ca nici domnia sa nu poate semna un asemenea mesaj.

6. Militarii romani in rezerva si retragere au destule motive sa nu voteze cu PSD sau PNL – si ne vom convinge de asta pe 29 noiembrie, cand rezervistii nostri se vor aduna din nou sa protesteze in fata Guvernului. Nemultumirile lor sunt legate in primul rand de pensii si vin mai ales din partea celor pensionati inainte de 2017. Ori, toti semnatarii sunt in aceasta situatie.

7. O postura cu totul aparte este cea a Generalului (rt.) Bartolomeu Savoiu, cunoscut indeobste ca mason si descris pe lista de semnaturi ca “fost Vice-Preşedinte Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor de Rezervă (C.I.O.R. – NATO), fost Preşedinte Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România (A.O.R.R.), Preşedinte Partidul Alianţa Lege şi Ordine (A.L.O.)”.

Dupa cum l-am vazut in ultimii ani “jucand” pe scena politica am avea motive sa credem ca domnia sa isi asuma mesajul.

Asa cum eu, Maian Ilie – colonel in retragere, e-mailer fost diplomat militar, imi asum acest comentariu.

