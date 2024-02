Mesajul părintelui Costin Butnar, Arhiepiscopia Sibiului:

„Zilele trecute am stat de vorbă cu aproape 200 de tineri într-un liceu de elită din Brașov. Cei mai mulți dintre ei se pregătesc să plece la studii în străinătate și în mod firesc i-am întrebat care este bagajul cu care vor vorbi despre România englezilor, francezilor, americanilor sau austriecilor. Mare mi-a fost mirarea că nu știu mai nimic despre istoria noastră, nici măcar datele esențiale și le-am propus să stăm de vorbă despre Ardealul secolului al XVIII-lea. Am povestit despre 1701: trecerea mișelească a românilor ortodocși la catolicism, deci data de înființare a bisericii care astăzi se numește greco-catolică. Apoi despre 1762, când împărăteasa Maria Tereza l-a trimis pe generalul Adolf (!) von Bukow să îi pună la punct pe încăpățânații de români ortodocși, care nicidecum nu vor să treacă la catolicism. Iar acest nume sinistru a distrus peste 250 (unii zic 400) de mănăstiri și biserici în Ardeal, multe dintre ele cu creștinii înăuntru. Le-am vorbit de istoria Mănăstirilor Sâmbăta, Dejani, Șinca, Bucium… Nici măcar unul nu a auzit de acest eveniment al istoriei noastre… Apoi am vorbit despre 1784, că tot am avut amintirea lui 2 noiembrie, când a început Răscoala. Le-am zis cum se făcea acel „Untold” al tragerii pe roată, cu reprezentanți din toate satele. Le-am și desenat procedura aceea barbară și terifiantă.

Să mergi la Cambridge și să nu știi în ce secol a trăit Ștefan cel Mare, sau cum a murit Brâncoveanu, mi se pare incredibil și inadmisibil. Le-am spus că nu-i condamn și că nu e vina lor. Asta se vrea: tăierea rădăcinilor, ca apoi exodul milioanelor de creiere să fie foarte ușor posibil, aceasta fiind și cea mai mare valoare de export a României, înaintea petrolului, pădurilor, gazelor, băncilor, etc. Apoi i-am întrebat dacă nu văd altfel acum opoziția Austriei de a intra noi în Schengen, după ce știu puțin despre secolul 18 din Ardeal. M-am bucurat totuși să-i văd cu gura căscată, zicând că nu le vine să creadă că aud pentru prima dată.

Vă dați seama că aceștia sunt tineri într-un liceu de înaltă ținută, mulți dintre ei fiind olimpici la multe materii? Deci nu avem voie să știm istoria noastră, dar ni se impune acum o altă materie obligatorie în liceu. Oare întâmplător?”

Să ne fie trezirea… permanentă!“

N.red – Postarea a fost făcută pe data de 4 noiembrie 2023, însă, din păcate, mesajul este de actualitate